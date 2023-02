Pesaro: nuovo ospedale, la maggioranza in pressing

L’ospedale di Muraglia, al posto del quale dovrebbe sorgere il nuovo presidio di Pesaro

Pesaro, 6 febbraio 2023 – La Regione ha davvero intenzione di dare alla città di Pesaro un nuovo ospedale? Negli ambienti di centrosinistra, malgrado le rassicurazioni giunte nelle ultime ore dall’assessore regionale Francesco Baldellli, si nutre ben più di un dubbio in proposito.

Dubbi che la maggioranza al governo della città ha voluto mettere nero su bianco, in una mozione che sarà portata presto in Consiglio comunale. La mozione muove da una constatazione inoppugnabile: gli impegni presi all’atto della firma dell’accordo di programma siglato a Pesaro lo scorso ottobre tra Comune, Regione, Asur e azienda ospedaliera, sono stati disattesi. Infatti non c’è ancora traccia del concorso di progettazione che in base all’accordo doveva essere indetto entro il 2022. Né Baldelli si è sbilanciato a fissare una nuova scadenza, anche se ha assicurato che il tavolo di lavoro è stato istituito.

Da qui la stesura della mozione, che impegna la giunta a vigilare sul rispetto del cronoprogramma, ma tiene il punto anche su altri aspetti. Ovvero, una volta chiarite e attuate le modalità di realizzazione del contenitore, quali saranno i contenuti del nuovo ospedale di Pesaro a Muraglia? La sensazione tra le file della maggioranza è che le idee non siano molto chiare su quali saranno i servizi e su come saranno sviluppati. Si chiede di sapere se tutte le specialità saranno mantenute, anche le alte specialità che con la perdita dell’azienda ospedaliera si teme possano essere a rischio.

Si sottolinea la carenza di posti letto, che vede la provincia di Pesaro e Urbino fanalino di coda nel rapporto posti letto per abitante, con un gap di almeno 300 posti rispetto ad altre province. Un ’vuoto’ che prima veniva in qualche modo bilanciato dalla presenza di un’azienda ospedaliera, ma che oggi, con la soppressione di Marche Nord, non avrebbe nessuna giustificazione.

Infine, la considerazione finale che muove dalle premesse: date le incognite sul progetto del nuovo ospedale, come arginare la fuga di medici e infermieri verso realtà professionali più attrattive, come dimostra il caso del Pronto soccorso, passato da 37 medici a 18? Un’emorragia del personale medico che non potrà non avere contraccolpi sulla già drammatica mobilità passiva. Tutte argomentazioni sulle quali sarà chiamato ad esprimere il proprio voto il Consiglio comunale in una delle prossime sedute.