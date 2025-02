Pesaro, oggi incontro con il giornalista e poeta. Marco Brogi

Si svolgerà oggi alle ore 17,30 nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro, il secondo incontro dedicato alla poesia con la presenza del giornalista e poeta senese Marco Brogi che parlerà della sua esperienza poetica e di come possa essere uno strumento per guardare la vita al rallentatore, nella contemplazione degli istanti che spesso non si apprezzano guidati dalla frenesia del vivere. Marco Brogi si sofferma con poche parole nei suoi versi, asciutte ma capaci di destare emozioni e di specchiarsi nel lettore. Partendo dal suo libro “L’aria intorno alle altalene“ (ed. Bertoni Editore), il poeta sarà in dialogo con Paolo Montanari. Il tutto sarà accompagnato dalle letture di Lella Lucchi, docente pesarese di materie letterarie e ideatrice di Naturopoesia, le musiche dell’artista pesarese Elisabetta Del Ferro e le immagini video del regista Federico Ciceroni. Marco Brogi presenterà anche il libro “Il ladro di storie“ di Dylan Rock, pseudonimo di un noto cantautore italiano, aggiudicatosi nei mesi scorsi il Premio della critica al Concorso Letterario Milano International. Un’altra occasione, un’opportunità di ascolto delle parole e di come ci si possa accostare alla bellezza della poesia, dopo il primo interessante incontro con il poeta fanese Daniele Ricci ed il suo libro “Lontananze“ (ed. Bertoni) dello scorso 21 gennaio. Il patrocinio all’evento è del Comune mentre il supporto è di Auser Pantano e della Soms (società operaia di mutuo soccorso).

l. d.