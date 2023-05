Pesaro omaggia le sue ceramiche

Oggi, a Pesaro, ci sarà la grande festa della ceramica promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramiche. Percorsi guidati, laboratori, visite alle botteghe della città e aperture straordinarie con un obiettivo forte: promuovere un’eccellenza artistica del territorio che ha una lunga storia a partire dal Trecento. L’iniziativa si chiama "Buongiorno ceramica!" La manifestazione è arrivati alla 9° edizione. Una realtà nata nel 1999 di cui anche Pesaro fa parte insieme ad altri 45 comuni italiani di ‘affermata tradizione ceramica’.

Il programma di Pesaro è promosso dal Comune, Assessorato alla Bellezza, in collaborazione con Fondazione Pescheria, Centro Arti Visive. Sarà un’occasione unica per portare appassionati e curiosi dentro botteghe e atelier dove la ceramica artistica e artigianale, dalla tradizione classica al contemporaneo, viene pensata e creata tutti i giorni e dove assistere alle varie fasi di lavorazione. Tre le realtà che apriranno le porte al pubblico: Atelier Desimoni, Studio d’Arte Tiziano Donzelli, Ceramiche Molaroni. In programma anche visite guidate a tema, laboratori e dimostrazioni. Obiettivo finale è fare luce su un’eccellenza artistica del territorio che ha una lunga e gloriosa storia a partire dal Trecento. I Musei Civici di Palazzo Ciacchi, la sede di Confindustria Pesaro Urbino che accoglie un percorso espositivo con opere dai depositi museali e Palazzo Mosca e i Musei Civici saranno protagonisti di visite guidate tematiche. La corte di Palazzo Mosca ospiterà una serie di dimostrazioni pratiche dei maestri ceramisti e laboratori pratici per adulti e bambini che si ispirano alle decorazioni presenti sulle maioliche rinascimentali dei Musei Civici, un’iniziativa a cura dell’Associazione Amici della Ceramica di Pesaro. Ecco il programma di oggi. Dalle 15.30 alle 18.30 nella Corte di Palazzo Mosca ci saranno dimostrazioni pratiche delle varie fasi di lavorazione tradizionale di un manufatto ceramico dei ceramisti dell’Associazione Amici della Ceramica di Pesaro cui i visitatori potranno prendere parte sperimentando in prima persona. Inoltre ci sarà l’esposizione delle principali opere realizzate dai soci dell’associazione. Dalle 15.30 ai Musei Civici a Palazzo Ciacchi e dalle 16.30 Palazzo Mosca, Musei Civici ci sarà la doppia visita guidata

