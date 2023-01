Pesaro, pescatore trovato senza vita: aveva 56 anni

Sono intervenuti i carabinieri

Marotta (Pesaro), 3 gennaio 2022 - Lo hanno trovato privo di vita nella mattinata di ieri, intorno alle 12 e 30, nelle scale del palazzo di Marotta dove viveva, in via Manin: Massimo Pieroni aveva 56 anni, faceva il pescatore, era imbarcato su una vongolara a Senigallia e sembra che vivesse da solo.

Sul posto una squadra dei pompieri di Fano, allertata dal 118. Non sono ancora chiare le ragioni della tragedia. Non sono stati trovati biglietti. L’uomo viene descritto da qualcuno dei conoscenti come una persona tranquilla, mai sopra le righe.

Altri conoscenti però parlano di un uomo che conduceva negli ultimi anni una vita problematica.

La sua scomparsa ha destato commozione tra gli abitanti di Marotta, nel mondo della marineria e tra coloro che lo conoscevano, anche se non per motivi di lavoro.

A fare la scoperta il fratello, allarmato perché non lo sentiva da qualche giorno. Sul posto sono intervenuti oltre all’ambulanza anche i carabinieri di Marotta, che stanno ricostruendo i contorni della tragedia, sentendo anche i famigliari, per cercare di capire più esattamente cause, ragioni e tempi del decesso.