PESARO: Piazza Lazzarini, Musica per Vivacizzare il Centro Storico

Oggi dalle ore 20 si terrà l’ultimo evento della rassegna musicale che ha caratterizzato una parte del centro cittadino, in piazza Lazzarini.

"La rassegna musicale – afferma il presidente Paolo Traù – è stata promossa e finanziata dalla neonata associazione culturale Piazza del Teatro fondata da un gruppo di esercenti della piazza con lo scopo di rivitalizzare la zona. In collaborazione con il Comune di Pesaro e col patrocinio del Conservatorio Rossini si sono susseguite così cinque serate all’insegna della musica di qualità e di intrattenimento. Gli eventi musicali hanno visto impegnati i giovani musicisti del Conservatorio “Rossini“. Nei giovedì si sono svolte attività di intrattenimento per bambini e famiglie in una piazza liberata dal transito veicolare seppur per poche ore. Le serate estive infrasettimanali hanno visto così una discreta affluenza di persone che si sono soffermate nella frescura del centro storico gradendo ed apprezzando le varie iniziative. E’ intenzione di questa associazione proseguire, di concerto con il Comune, le attività di intrattenimento che possano rendere la piazza un luogo di incontro per la città".

l. d.