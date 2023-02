Pesaro, pitbull azzanna setter e il padrone: panico al mare, poi arriva un ‘angelo’

Pitbull azzanna setter e il padrone Panico al mare, poi arriva un ’angelo’

Pesaro, 25 febbraio 2023 – Un cane, razza setter, grondante di sangue perché i denti del pitbull gli avevano trapassato una zampa da una parte all’altra. Sul terreno, sanguinante, per una profonda ferita ad una mano anche il proprietario del cane da caccia. "E attorno a noi alcune persone che guardavano attonite non sapendo cosa fare – racconta ancora spaventata Maria Roberta Morso –. Ma per fortuna è arrivato dal cielo un angelo che vedendo tutto quel trambusto con le persone che urlavano per lo spavento, è scesa dalla bici con il sacchetto della spesa in mano, ha tirato fuori una bottiglia di tè gelato e lo ha rovesciato sopra la testa del pitbull che ha immediatamernte staccato la presa. Altrimenti non so come sarebbe finita". Questa scena tutt’altro che bella si è verificata l’altra sera lungo viale della Vittoria poco distante all’angolo con via Raffaello Sanzio. Maria Roberta Morso assieme al marito, un manager conosciuto in città, stava camminando sul marciapiede con il setter al guinzaglio. "Improvvisamente – continua la signora – vedo arrivare a tutta velocità questo pitbull. Mi sono piazzata davanti per cercare di bloccarlo, ma mi ha girato attorno ed ha azzennato ad una coscia il...