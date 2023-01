Pesaro, prima comunità solare con 12 famiglie: si risparmia fino al 50% in bolletta

Prima ’comunità solare’ con 12 famiglie Così si risparmia fino al 50% in bolletta

Pesaro, 5 gennaio 2023 – Nella lotta al caro energia, il Comune di Pesaro tiene a battesimo una prima comunità solare. Regista di questa operazione è stato l’assessorato all’ambiente guidato dall’assessore Heidi Morotti: "La nostra comunità solare è stata attivata solo due mesi fa e conta 12 famiglie che fanno da campione del progetto realizzato in collaborazione con l’azienda Renco e il “Centro per le comunità solari“, spin off dell’Università di Bologna, fondato dal professore Leonardo Setti. Ho lavorato – continua – a questo progetto con il supporto dei consiglieri comunali Lorenzo Lugli (M5s) e Stefano Mariani (Il faro)". Se le aziende sono propense a sviluppare comunità solari in termini di welfare aziendale, il progetto pilota del Comune di Pesaro privilegia la ricaduta sociale. La logica è consumare da fonti rinnovabili per un minore inquinamento e con il risvolto benefico di produrre anche un risparmio nella bolletta della energia elettrica. "Sì – conferma Morotti –. L’operazione coordinata da noi ha un valore sociale: nella dozzina di famiglie abbiamo scelto nuclei monoparentali con minori; nuclei con una persona disabile; famiglie numerose; giovani conviventi; nuclei con almeno due lavoratori e fascia di reddito media. La selezione di queste tipologie è per valutare il grado...