"Pesaro rinunci al ricorso sui fondi regionali"

L’associazione Urbino Capoluogo interviene sulla questione del ricorso del comune di Pesaro contro i fondi assegnati ai comuni dell’entroterra, e chiede l’immediato ritiro dell’azione legale. Il caso nasce da un articolo uscito sul Carlino giovedì, in cui il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini spiega che il comune di Pesaro ha depositato un ricorso al Tar Marche contro l’assegnazione di fondi per il recupero di mura storiche, soldi assegnati tramite un bando regionale che è stato vinto da varie città marchigiane, tra cui Piandimeleto e Sassocorvaro Auditore.

"Noi siamo nati, come recita il nostro modulo di iscrizione – dichiarano Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, presidente e vice di Urbino Capoluogo – per difendere e sviluppare il Montefeltro, per cui stentiamo a credere che il Comune di Pesaro abbia fatto ricorso contro l’assegnazione di finanziamenti per Piandimeleto e Sassocorvaro Auditore. Se la notizia fosse vera, ci auguriamo di no, chiediamo con forza e determinazione, a nome dei nostri iscritti, che il ricorso sia immediatamente ritirato. In caso contrario, sarebbe evidente una vera e propria discriminazione nei confronti di due importanti e storiche realtà del nostro Montefeltro. Noi ci siamo – concludono Londei e Giovanetti – e continueremo a seguire la vicenda fino al ritiro del ricorso, anche perché non c’è da perdere tempo, visto che la rendicontazione del lavori prevede tempi ristretti e già definiti in quanto legati al PNRR".