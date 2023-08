Pesaro-Rovigno in bici "No alla violenza di genere"

di Alessio Zaffini

Un viaggio lungo tre notti e quattro giorni, più di 500 chilometri percorsi solamente con una bicicletta e qualche barretta energetica, il tutto per diffondere un messaggio: no alla violenza sulle donne. È l’impresa compiuta da Stefano Riffelli, 40 anni, e Federico Morsucci, 20 anni, che da Pesaro hanno intrapreso questa odissea ciclistica con destinazione Rovigno, città balneare croata. Il progetto, che ha per nome PesaRovigno, ha proprio come scopo quello di poter avviare una raccolta fondi da poter destinare all’associazione DifferenzaDonna, con l’obiettivo di far emergere, conoscere, combattere e prevenire la violenza di genere.

Il viaggio dei due ha inizio alcuni giorni fa alle 5 di mattina dalla Palla di Pomodoro con prima tappa Venezia: "Abbiamo fatto colazione e siamo partiti – spiega Stefano Ruffelli, ideatore e professore d’informatica –. La destinazione di Venezia è quella che ci ha preso più chilometri, circa 200. Il nostro obiettivo era quello di riuscire ad arrivare a Lido di Venezia, dove ci aspettava l’hotel. Ci abbiamo messo circa 12 ore, contando anche le pause per riposare le gambe e il pranzo, e siamo arrivati alle 16.30. Da lì il primo pernottamento. Come seconda tappa, la nostra meta era Trieste: questo giro siamo partiti un pochino più tardi, intorno alle 7.30, e siamo arrivati per le 18. Nel capoluogo friulano abbiamo avuto un piccolo imprevisto, perché appena arrivati ci ha sorpreso la bora, con temperature freddissime, e una solenne grandinata. Fortunatamente, un amico della cugina di mia moglie è triestino e, siccome era in vacanza, ci ha gentilmente lasciato le chiavi di casa, consentendoci di pernottare lì". Da Trieste, poi, il viaggio si è concluso due giorni dopo nella città turistica di Rovigno, dove i due, il giorno successivo, hanno preso un traghetto serale che li ha riportati in Italia, a Cesenatico: "Appena arrivati a Rovigno, subito ci hanno fatto domande sul perché delle nostre magliette e chiedendoci se davvero venivamo da Pesaro – continua Ruffelli –. Abbiamo trovato moltissimi italiani in vacanza e ci siamo messi a spiegare lo scopo del nostro viaggio, trovando tante persone che ci hanno regalato sostegno e belle parole. Il ritorno, invece, stato un po’ più movimentato. Infatti, abbiamo preso un traghetto alle 19 circa di sera, che ci ha riportati a Cesenatico alle 22. Da lì, abbiamo preso un treno con capolinea Rimini alle 23.15. da lì, pur di non aspettare la coincidenza per Pesaro, che sarebbe arrivata due ore dopo, ci siamo rimessi in sella e siamo tornati a casa in bici".

Scopo di questo viaggio, oltre alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, è anche quello di organizzare un viaggio ciclistico proprio nella città di Rovigno, seguendo le orme di un precedente progetto chiamato PesaRoma: "Questo è stato il PesaRovigno "Zero" – conclude Ruffelli –, ma sarebbe bello che più gente si unisse a noi per una giusta causa. È già stata avviata una campagna di raccolta fondi attraverso il portale "La Rete del Dono". Si deve dire basta alla violenza e lo si può dire anche in un modo ecosostenibile, pedalando e rispettando gli altri". Per donare, basta andare sul sito www.retedeldono.it e cercare "PesaRovigno per DifferenzaDonna".