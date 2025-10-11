Pesaro Rugby, su il sipario. Si parte in casa il 19 ottobre

Virtus, tempo per crescere

Alessandro Gallo
Pesaro
CronacaPesaro Rugby, su il sipario. Si parte in casa il 19 ottobre
11 ott 2025
BEATRICE TERENZI
Cronaca
La squadra è stata presentata nella sede di Banca di Pesaro. Il presidente. Mattioli: "Porterò ancora avanti con amore e professionalità questo club". .

Ad ospitare giocatori, dirigenti e allenatore, il direttore dell’istituto bancario Paolo Benedetti. Ecco la presentazione

Ad ospitare giocatori, dirigenti e allenatore, il direttore dell’istituto bancario Paolo Benedetti. Ecco la presentazione

Banca di Pesaro ancora vicina alla Pesaro Rugby. Ecco perché la squadra che disputerà anche quest’anno il campionato di serie A, si parte il 19 ottobre in casa contro Viadana, è stata presentata nella sede di Banca di Pesaro in via Milano. Ad ospitare giocatori, dirigenti e allenatore, il direttore dell’istituto bancario Paolo Benedetti: "Siamo partner di un progetto serio che interpreta al meglio dei valori importanti. E’ vero bisogna anche vincere, ma è anche bello l’ambiente, questa cittadinella di sport, valori e amicizia".

La parola passa al presidente della Pesaro Rugby Simone Mattioli, appena riconfermato per altri quattro anni: "Porterò ancora avanti con amore e professionalità questo club. Una disciplina poco conosciuta dai più, ma che esprime forti suggestioni anche se non si conoscono le regole tecniche. Per noi è un onore che Banca Pesaro ci sostenga anche questa stagione, un istituto storico nato 120 anni fa. Una banca che è l’unica cooperativa della città e anche il rugby si avvale della cooperazione per funzionare".

L’anno scorso Pesaro non è riuscita ad accedere ai playoff promozione all’ultimo minuto dell’ultima partita. L’obiettivo di quest’anno è quindi centrare i playoff.

"Vogliamo fare qualcosa di più – suona la carica l’allenatore argentino Marcelo Martino -, vogliamo migliorarci, divertendoci. La squadra sta lavorano bene, ho buonissime sensazioni. Abbiamo allestito una formazione che è un bel mix di gioventù ed esperienza. Sul mercato abbiamo preso giocatori adatti alle nostre esigenze, con la giusta personalità, con le giuste caratteristiche, che giocano come piace a noi".

Alla conferenza presenti anche il presidente della federazione rugby Marche Vittorio Pedretti e il fisioterapista Jacopo Terenzi.

