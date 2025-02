Pesaro sale un gradino ora è al decimo posto grazie al ko di Verona

Una sola posizione guadagnata in classifica per la Vuelle che del poker con cui era appaiata si scrolla di dosso soltanto Verona. Un week-end comunque emozionante, in cui la Riviera Banca di Sandro Dell’Agnello, battendo la Tezenis di Ramagli all’overtime, ha riacciuffato in testa Udine, sconfitta a Forlì. E’ caduta di nuovo Cantù, arrivata ormai alla quinta sconfitta consecutiva e stavolta il tonfo fa rumore perché la squadra di Brienza - la cui panchina a questo punto è a forte rischio - è caduta a Cento, in casa di Carlos Delfino. Mentre l’Urania Milano, senza Gentile, ha dovuto sudare sette camicie per espugnare il campo di Nardò. Più nella norma, invece, i risultati di Avellino, che ha avuto ragione di Orzinuovi, e di Rieti, andata a sbancare il parquet di Livorno. Esordio positivo, poi, per coach Paolino Moretti che ha sostituito Boniciolli alla guida di Torino: i piemontesi hanno conquistato la vittoria contro Vigevano. Nell’anticipo del sabato, poi, Piacenza aveva strappato i due punti a Cremona, tenendo ancora accesa una fiammella di speranza per la salvezza.