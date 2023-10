Pesaro sarà pure capitale delle voci di qualità

di Claudio Salvi

Pesaro sarà capitale italiana della cultura ma anche delle voci di qualità. Già perché nel 2024, oltre all’Accademia rossiniana, alle master class (una con Josè Carreras), ai corsi di canto del Conservatorio Rossini, è in arrivo il Concorso lirico internazionale "Tebaldi-Gigli-Corelli" (12-15 marzo), nuova iniziativa a promozione della lirica delle Marche.

Presentata nella sala del consiglio comunale la prima edizione del concorso (ne sono state annunciate almeno tre), farà il suo esordio proprio nella città di Renata Tebaldi e avrà una super giuria presieduta dal sovrintendente e direttore del Teatro alla Scala di Milano, Dominique Meyer. I nomi? Ernesto Palacio; Alessio Vlad; Vincenzo De Vivo; Paolo Pinamonti; Riccardo Serenelli; Cristian Carrara; Ludovico Bramanti. Saranno loro a giudicare candidati provenienti da ogni parte del mondo che presenteranno la loro iscrizione entro il 31 dicembre prossimo. Possono partecipare cantanti lirici di ogni nazionalità che non abbiano compiuto il 36° anno di età (uomini) e tutte le candidate donne che non abbiano compiuto il 32° anno. Voluto fortemente dalla Regione, il concorso è intitolato a tre giganti del canto lirico delle Marche.

"Si tratta – ha detto l’assessore Chiara Biondi - di un’occasione importante per diffondere la conoscenza della storia e dell’arte marchigiana ed è frutto del lavoro sinergico di enti della nostra regione".

Il progetto è coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo (al quale aderiscono quasi 50 soggetti del mondo dello spettacolo dal vivo).

La presidente Katiuscia Cassetta ha sottolineato "la capacità di aggregare le eccellenze culturali del territorio e di lavorare in rete".

Per il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini "è un segnale importante che tutte le più grandi personalità delle Marche siano rappresentate in questo progetto corale voluto dalla Regione e che parte proprio da Pesaro, inserendosi come uno degli eventi più rilevanti nel ricco cartellone Pesaro Capitale 2024". In collegamento video il presidente di giuria Meyer ha sottolineato: "un nuovo concorso è sempre una bella notizia, specialmente se caratterizzato da un alto livello di qualità, come quello proposto a Pesaro".

E poi il sovrintendente Ernesto Palacio che ha ricordato: "tre giganti a cui è intitolato il concorso ma anche l’indimenticato basso Sesto Bruscantini e tutto il mondo della lirica che con questo concorso celebra la loro memoria dando così una chance ai giovani artisti che saranno ospitati".

Al termine del concorso, domenica 17 marzo 2024 (ore 21) i vincitori si esibiranno accompagnati dalla FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana in un concerto finale a ingresso libero al Teatro Rossini di Pesaro. Per partecipare al concorso occorre inoltrare a segreteria@marchespettacolo.it la richiesta di iscrizione, allegando due video recenti che mostrino l’esecuzione di due arie d’opera, in tonalità originale, differenti per autore (senza limitazioni di repertorio) e per lingua. Il bando completo e le modalità di iscrizione sono consultabili al sito www.marchespettacolo.com alla sezione "Concorso Lirico".