Pesaro scioglie l’ultimo rebus. Biancani sfida l’ex poliziotto Lanzi

Alla fine anche il Pd ha scelto, sciogliendo l’ultimo rebus, quello di Pesaro: il suo candidato per le elezioni comunali sarà il consigliere regionale Andrea Biancani, erede di Matteo Ricci. Sarà lui a sfidare l’ex poliziotto Marco Lanzi, l’uomo del centrodestra. Una sfida da "ultimo dei Mohicani", come si era autodefinito l’attuale primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci, dopo l’incredibile sconfitta elettorale subita dal centrosinistra ad Ancona. E ora ecco la candidatura di Andrea Biancani, vice presidente del consiglio regionale, 53 anni, perito agrario e poi laureato in scienze geologiche. Un percorso politico tradizionale per gli aderenti al Pd (consigliere di quariere, consigliere e assessore comunale, consigliere regionale per due legislature con un record di mister diecimila preferenze ottenuto quattro anni fa). Il più forte sulla carta tra i tre candidati arrivati alla fine del percorso guidato dal segretario comunale Giampiero Bellucci. Su Biancani il Pd ha ritrovato l’unità perduta proprio dopo la sconfitta alle regionali sullo stop alla candidatura di Luca Ceriscioli. Proprio il rimettere insieme Ricci e Ceriscioli ha prodotto un candidato popolare come Biancani. "La politica deve essere un piacere e io la faccio con il sorriso. Mi considero – dice il geologo dipendente dell’Agenzia delle entrate – un candidato popolare, disponibile e aperto, che di certo non si monterà la testa. Il mio sarà un Comune con le porte sempre aperte". Non solo. Ieri ha cominciato a confrontarsi con gli alleati, partecipando alla presentazione della lista Verdi-Sinistra Italiana, dove è stato accolto benissimo. Poi ha annunciato che il suo obiettivo è di allargare ancora il cosiddetto "campo largo". "Intanto presenterò una lista civica di Andrea Biancani sindaco. Poi abbiamo dato mandato al segretario comunale Bellucci di allacciare i rapporti con Italia Viva e Azione. Non è un caso che si parli di campo largo". Il Pd è consapevole che non può permettersi di perdere una delle città italiane che ha avuto sempre sindaci di tradizione comunista. "L’obiettivo di ritrovare una vera unità del partito parte anche da questo ragionamento – dice il segretario Bellucci –. Vogliamo offrire un lavoro di squadra per continuare a essere interlocutori del buon governo della città, oltre che laboratorio oltre i confini comunali". Ricci lascia una maggioranza con tanti alleati, vedi i Cinque Stelle. "Continuerò con le scelte inclusive", aggiunge Biancani.

La sfida con l’ex poliziotto sindacalista Marco Lanzi, 61 anni, proveniente dalla sinistra, deve avere creato qualche problema in più al Pd. Tanto che Biancani è stato preferito al vice sindaco Daniele Vimini. E cosa dice Lanzi? "Qui a Pesaro c’è da anni una cappa che soffoca la città: sono tante le energie che non riescono a emergere e se non fai parte del cerchio magico o sei amico degli amici non riesci a fare niente. Per me conta il senso di responsabilità nei confronti dei giovani che non trovano gli spazi necessari. Tanto che farò una lista composta soltanto da ragazzi". In verità, il problema sicurezza non appare così sensibile rispetto a qualche anno addietro. Il centrodestra ha ormai puntato più su Fano e Urbino rispetto a Pesaro. Dove si vive un tentativo di esaltazione del ruolo di Capitale della cultura. Vedere per credere.

Marco Principini