"Pesaro? Sconosciuta all’estero"

I suoi strali sul turismo non hannno risparmiato nessuno. Nardo Filippetti (foto) è intervenuto recentemente come un fiume in piena sul turismo. "Già il fatto di aver preso atto della necessità di fare sistema è un primo passo, ma non basta. Deve intervenire la politica, gli amministratori locali devono fare la loro parte. Bisogna creare un’immagine. Gli albergatori, da soli, non possono agire efficacemente sulla promozione di un territorio. Io sono ormai stanco di ripeterlo: un hotel – ha detto Filippetti – non fa una destinazione. Prima di tutto bisogna vendere una meta, farla conoscere all’estero in tutti i modi. Non si può pensare che si costruiscano alberghi ex novo se non c’è alla base una proposta turistica. Pesaro la conoscono in pochi, all’estero pochissimi, ma cosa si fa per farla conoscere? Bisogna fare tutti un esame di coscienza – ha concluso – e domandarsi perché gli americani non vengono nelle Marche".