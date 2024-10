Pesaro se la vede con la Virtus del pallone. Vis, una missione complicata con l’Entella

A Chiavari Roberto Stellone si dovrà trasformare in Tom Cruise per uscire da vincitore in questa mission Impossible. Domenica alle 17:30 la Vis verrà infatti ospitata da una tra le pretendenti principali alla promozione. Dopo tre vittorie di fila contro Spal, Legnago e Perugia i biancocelesti non hanno alcuna intenzione di fermarsi. È un gruppo pieno di talenti quello ligure, costruito su misura da mister Fabio Gallo. Infatti dopo tre stagioni opache, quest’anno le ambizioni sono alte.

Subentrato nello scorso settembre l’ex allenatore di Foggia e Potenza dopo un anonimo tredicesimo posto della scorsa stagione, grazie ad un compatto blocco difensivo ambisce a rimanere ai vertici di questo girone. Con il 3-5-2 la squadra ligure sta trovando infatti l’equilibrio perfetto. Con 20 punti sono attualmente al comando, in compagnia di Ternana e Pescara che a differenza delle prima due ha però una partita in meno. La Virtus si piazza attualmente tra le migliori difese del campionato con i soli 6 gol subiti in 9 giornate, 1 nelle ultime 3. Non solo la difesa. Sono i due esterni di spinta il vero segreto di questo gruppo. Infatti un imprendibile Stefano Di Mario sta trovando con continuità la via della rete. Il ventenne terzino sinistro, sempre a segno nelle ultime due, dopo aver brillato nella squadra primavera si sta ricavando il suo spazio anche in prima squadra nonostante la tanta concorrenza.

Un Entella che arriverà senza particolari defezioni al match di domenica. Infatti ad esclusione del giovane difensore Umberto Ghio il gruppo sarà al completo. Saranno dunque probabilmente riconfermati gli stessi undici che sono usciti vittoriosi dal Renato Curi di Perugia lo scorso sabato. Capitanata dall’ esperto difensore centrale Luca Parodi la Virtus può contare su una coppia d’attacco che non sta affatto deludendo le aspettative. Infatti se il venticinquenne bomber Davide Castelli, arrivato a Chiavari nell’ultima sessione di mercato,con 3 gol e un assist è il capocannoniere di questa squadra è il catalano Bernat Guiu la vera sorpresa di questa stagione. La sua classe e la sua spontaneità stanno infatti incantando gli addetti ai lavori e stanno facendo di lui uno tra i tanti punti di forza di questa corazzata. Proprio come il torrente Entella, esondato nella giornata di giovedì, questa squadra appare incontenibile, soprattutto in quest’ultimo mese.

La Vis dovrà dunque essere sintetica, proprio come il prato del Comunale, che è riuscito a reggere nonostante l’ esondazione del torrente adiacente allo stadio. Per contenere quest’ Entella bisognerà replicare le ottime prestazioni già mostrate dai ragazzi di Stellone in questo avvio di stagione. Una difesa, che ritrovando il suo leader tecnico, Francesco Coppola, assente per squalifica nell’ ultima gara contro il pineto, dovrà mostrarsi impeccabile. Dopo i quattro cleen sheet in 9 partite servirà infatti un altra prestazione super per fronteggiare le prorompenti avanzate liguri. Una Vis dunque che dovrà provar a replicare il buon andamento dello scorso anno, dove era rimasta imbattuta contro i biancocelesti. Una vittoria ed un pareggio della scorsa stagione incoraggiano gli uomini di Stellone a presentarsi a Chiavari con quel tanto di spavalderia necessaria per compiere un’ impresa. Perché dopo 3 pareggi consecutivi la Vis a Chiavari non vuole porsi alcun limite.

Lorenzo Mazzanti