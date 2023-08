Pesaro senza internet e stazione dei treni in tilt: impossibile fare i biglietti

Pesaro, 9 agosto 2023 – Disagi ieri a Pesaro in tutta la zona circostante la stazione dei treni, rimasta senza internet e rete telefonica dalle 10 della mattina. Biglietteria fuori uso, tabacchi, taxi, bar e anche problemi alla stazione degli autobus per le stesse motivazioni. È rimasta attiva una sola biglietteria elettronica (all’interno della stazione dei treni) per accedere all’acquisto dei titoli di viaggio, con un addetto che aiuta gli acquirenti fino alle 16 di oggi pomeriggio. Una situazione che sta creando grossi disagi e file all’interno della stazione dei treni di Pesaro e in tutti i locali circostanti. Da accertarsi, ancora, la causa del problema che ha interessato tutte le reti internet e telefoniche della zona. Possibile un guasto al cavo della fibra che che collega tutte le compagnie telefoniche. ”Inaccettabile nel 2023 una situazione simile – dice il consigliere regionale Biancani –. Che almeno a tutti coloro che non per causa loro non riusciranno ad acquistare il titolo di viaggio, non venga aggiunto il sovrapprezzo all’interno del treno su cui viaggiano”.