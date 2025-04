Pesaro sfida Cremona: partita cruciale per i playoff e la salvezza

"Ci attende una partita molto importante, la prima di tre trasferte negli ultimi quattro match di regular-season. Dovremo essere bravi a disputare un buon match a livello difensivo, provando a portare a casa due punti che sarebbero molto pesanti per il prosieguo della nostra stagione". Così Rino De Laurentiis spinge i compagni verso una gara alla portata, vantando 16 punti in più in classifica rispetto a Cremona, a quota 22. Oggi alle 18, perciò, i biancorossi vogliono far valere la legge del più forte, anche se la Juvi è a caccia di punti salvezza decisivi ed avrà dentro una determinazione speciale, come racconta capitan Lorenzo Tortù, un ex della Vuelle, essendo cresciuto all’interno del settore giovanile da cui ha spiccato il volo. Il lungo classe ‘93 vuole crederci ad un successo contro Pesaro, pur con tutte le difficoltà del caso.

"Affrontiamo una squadra sicuramente forte, ma adesso siamo arrivati a un punto della stagione dove non possiamo più sbagliare – dice Tortù, nativo di Atri -. Queste tre partite in casa sono fondamentali per il finale di stagione, dobbiamo mettere in campo tutte le energie che abbiamo, indipendentemente dalla nostra condizione: ognuno di noi deve mettere a servizio della squadra le proprie qualità, la propria volontà. Davanti al nostro pubblico dobbiamo assolutamente portare a casa questa partita, che sarà fondamentale per la salvezza".

Coach Luca Bechi, una vecchia conoscenza della Vuelle affrontato tante volte in serie A, descrive il resto della sfida: "Pesaro è una squadra che non ha bisogno di presentazioni come blasone, qualità dei giocatori e obiettivi – avverte -. Una squadra che vuol competere per salire e che nella seconda parte del campionato ha fatto emergere il proprio valore ed ora è in piena corsa per un posto ai playoff. Da una parte, quindi, c’è una formazione che vuole raggiungere il più alto risultato possibile, dall’altra ci siamo noi che vogliamo vincere per risalire posizioni in classifica. Veniamo da una partita gagliarda dove siamo stati competitivi contro Rimini, non ci siamo mai arresi e credo che questa sia la cosa più importante. È chiaro che servono punti per muovere la classifica, ma per vincere le partite serve fiducia e la partita disputata giovedì nel recupero è stata sicuramente un’iniezione di fiducia". L’altro ex di giornata, sempre sul versante della Juvi, è Alessandro Morgillo, un lungo di 2.04 classe ‘99, nativo di Napoli, anche lui passato dal settore giovanile pesarese (nel 2017/18) e poi per un anno al Bramante.

· Anticipi. Ieri si sono giocate due gare: Assigeco Piacenza-Valtur Brindisi è terminata 91-82 mentre Urania Milano-Orzinuovi 63-88.

Elisabetta Ferri