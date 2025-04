Pesaro sfida Verona: Obiettivo playoff in una sfida cruciale

La formazione pesarese torna in campo sul parquet di Verona dopo due stagioni, quando nel dicembre 2022 sbancò il Pala AGSM AIM 90-94 sotto la guida di coach Repesa guidati dai 16 punti di Cheatham e Visconti e si issò al 4° posto in classifica. Al termine di quella stagione Verona retrocedette, presentandosi l’anno seguente come una candidata all’immediata risalita prima di essere eliminata in semifinale playoff. E quest’anno le ambizioni non sono cambiate. L’attuale settimo posto le garantirebbe l’accesso diretto ai playoff, ma oggi dovrà centrare la vittoria per difendersi dalle tre squadre distanti due soli punti che potrebbero condannarla ai play-in.

All’andata, alla Vitrifrigo Arena, in piena crisi pesarese, furono i veneti a conquistare i due punti (63-73), grazie ad un ultimo quarto da 10-18 che mise in evidenza tutti i problemi della Vuelle. Rispetto a quell’incontro, la Tezenis è cambiata molto: sempre allenata da coach Ramagli, ha però un americano diverso da fine dicembre. Jacob Pullen è tornato a Napoli, in Lba, dove sta viaggiando a 16,2 punti di media, e un mese fa si è aggiunta la partenza di Ethan Esposito (autore di una partita da 16+11 a Pesaro) anche lui in direzione massima serie, questa volta a Varese.

I nuovi volti corrispondono quindi a Zach Copeland, guardia arrivata da Napoli contestualmente all’addio di Pullen, che sta performando in maniera eccelsa con 16.3 punti di media e autore nell’ultima gara a Vigevano di 33 punti, e a Nicolò Virginio, classe 2003, 10 punti e 5 rimbalzi domenica scorsa. La cabina di regia è affidata al capitano Lorenzo Penna, non sceso in campo per infortunio nelle ultime due uscite, e a Mattia Palumbo. Quest’ultimo, sfruttando l’assenza del suo compagno di reparto ha risposto alla grande facendo registrare due partite con medie da 15 punti, 13 rimbalzi e 8 assist. Probabile quindi che non essendo al 100%, Verona possa tenere a riposo Penna.

Sotto canestro si trova il secondo straniero, Jalen Cannon: già visto contro Pesaro con la maglia di Tortona, il lungo statunitense sta viaggiando a 11.8 punti e 6 rimbalzi di media, supportato dalla panchina da Giulio Gazzotti, ex Vuelle di cui è stato anche capitano nel 2016-17.

Leonardo Selvatici