Pesaro, spiava l’inquilina con una telecamera: “Una poco di buono”

Spiava l’inquilina con una telecamera piazzata sul muro perimetrale e puntata nel giardino della ragazza. E, per lui, quel vivai di amici e amiche, era segno che era poco seria, al punto da andare a sparlare di lei con tutti gli altri inquilini dello stabile e persino con il datore di lavoro della donna. Ma quando si è accorta di quel Grande fratello, l’inquilina, una pesarese di 42 anni, è corsa a denunciare il suo affittuario, pesarese, pensionato di 83 anni. Interferenze illecite nella vita privata, violazione di domicilio e diffamazione, i reati contestati. Ma per la procura gli elementi di prova non sono così gravi, al punto da poter pensare di arrivare a una condanna. Così ha chiesto l’archiviazione del fascicolo, ma la presunta vittima, difesa dall’avvocato Stefano Caroli di Riccione, si è opposta. Ieri si è discussa l’udienza davanti al gip Giacomo Gasparini, il quale si è riservato di decidere entro una decina di giorni se mandare in soffitta il caso o ordinare il prosieguo delle indagini che questa volta potrebbero far salire sul banco degli imputati l’anziano (difeso dall’avvocato Francesco Coli). Secondo il difensore della 42enne, i coinquilini non hanno mai dato credito alle accuse lanciate dal proprietario della casa. Poco dopo la scoperta di quella telecamera, la donna ha subito lasciato l’abitazione e denunciato l’anziano.

e. ros.