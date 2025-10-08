Pesaro stavolta batte Rimini e si prende il Food Festival

Stavolta Pesaro batte Rimini sul fronte degli eventi. Il festival dei ristoratori, infatti, lascia il capoluogo romagnolo per approdare alla Vitrifrigo Arena. Si terrà la prossima settimana, il 14 ottobre, e sono previste quattromila persone da tutta Italia. "Ci lavoravamo da diverso tempo – racconta Luca Pieri, presidente di Aspes, che gestisce l’Arena – e alla fine siamo riusciti a centrare l’obiettivo. Questo ci fa ulteriormente capire che possiamo essere competitivi con chiunque. E’ una delle due convention che abbiamo aggiunto al calendario".

A Rimini la questione è diventata un piccolo caso, tra l’altro perché il promotore della kermesse ("Food marketing festival") è Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty, il quale da un lato conferma i meriti che Pesaro ha avuto, dall’altro non nasconde la comprensibile amarezza di dover lasciare la sua città. "Il forte interessamento di Pesaro è iniziato alcuni anni fa. A Pesaro ho trovato quella voglia di creare indotto nel territorio che contraddistingueva anche Rimini. Ma saremmo rimasti a Rimini, se ci fosse stata una reale volontà di mantenere qui il festival. Per quest’anno togliamo il disturbo e ce ne andiamo a Pesaro. Lo facciamo senza polemica, ma con l’amara consapevolezza che il trasloco non è dipeso da noi".

Verrebbe da dire che tutto il mondo è paese, in riferimento al fatto che le discussioni su eventi che traslocano e sulle gestioni palazzetti dello sport o auditorium si assomigliano a ogni latitudine. "L’evento è diventato negli anni sempre più grande – ha detto ieri Lanzetti – quest’anno avremo 4mila iscritti. Noi avremmo voluto farlo anche stavolta al Palacongressi di Rimini. Abbiamo chiesto con largo anticipo la disponibilità per la data che ci interessava, ci è stato risposto che in questo periodo la struttura è completamente soldout (così è in effetti: tra congressi e convention è occupato quasi tutti i giorni a ottobre, ndr). Abbiamo trattato per trovare una soluzione, cambiando la data, ma non c’è stato proprio verso di farlo a Rimini. Una cosa che mi addolora, perché il successo del Food marketing festival è nato a Rimini, dall’esperienza del Bounty, una storia riminese che parla di ospitalità romagnola al mondo. Abito a 500 metri dal Palacongressi e ho un locale storico a Rimini: mi sembra assurdo dover traslocare a Pesaro".

Per il futuro resta tutto da vedere: "Per quest’anno saremo a Pesaro – conclude –. Speriamo di tornare a Rimini già nel 2026 e lo auspico, prima di tutto, nell’interesse della città stessa. Il Food marketing festival non è solo una grande vetrina per Rimini: è anche un evento che porta un indotto economico importante alla città, dagli hotel dove i partecipanti pernottano ai locali. Per questo mi spiace che sia andata così".

Insomma, per quest’anno ha vinto Pesaro.