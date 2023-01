Pesaro, tartarughe travolte dalle onde: una ferita ma salva, l’altra trovata morta

Una tartaruga

Pesaro, 29 gennaio 2023 – Una era ferita ma salva, la seconda invece non ce l’ha fatta. Sono due tartarughe della specie caretta caretta, travolte nel week end appena trascorso dalle onde violente del mare. I due esemplari sono stati segnalati alla sala operativa della Capitaneria di porto.

La prima tartaruga è stata avvistata, sabato scorso, da un passante sulla battigia del litorale di Gabicce. La Capitaneria a quel punto ha allertato gli enti competenti e la tartaruga marina è stata affidata alle cure dei biologi della Fondazione Cetacei di Riccione: era ferita ad un arto.

La seconda tartaruga e stata segnalata questa mattina sul litorale di Pesaro, viale Trieste. I Militari della Capitaneria di porto, giunti sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso della testuggine e dopo le comunicazioni di rito, il personale dell’Istituto Zooprofilattico nei prossimi giorni procederà ad un esame dell’animale, ai fini scientifici, per individuarne le cause del decesso.

«Si informano tutti i cittadini – si legge in una nota della Capitaneria – che le segnalazioni di animali marini spiaggiati, quali ad esempio tartarughe e delfini, devono essere indirizzate alla Capitaneria di Porto anche telefonicamente (Capitaneria di Porto di Pesaro 0721/17783280). In questo modo sarà tempestivamente attivata la catena operativa appositamente predisposta dal Ministero dell'Ambiente per il recupero, l’assistenza e lo studio degli animali che spiaggiano sulle nostre coste».