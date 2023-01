Pesaro, Urbino, Fano Nuovi corsi e indirizzi alle Scuole superiori

Attenzione: già da ora gli studenti che a giugno termineranno la scuola secondaria di primo grado potranno iscriversi a tre nuovi percorsi scolastici di cui due offerti dall’Istituto tecnico industriale Mattei di Urbino e uno dal Polo Tre di Fano. A Pesaro, poi, l’Istituto tecnico tecnologico Bramante Genga ha ottenuto l’attivazione serale del corso per diventare geometra, quindi destinato agli adulti o a chi ha interrotto gli studi senza prendere il diploma di scuola superiore.

In particolare a Fano i ragazzi potranno iscriversi al nuovo indirizzo professionale in Gestione delle Acque e risanamento ambientale, mentre all’Itis potranno valutare l’articolazione in Energia dell’indirizzo di meccanica o l’articolazione in biotecnologie ambientali se interessati all’indirizzo di Chimica, materiali e biotecnologie.

I nuovi percorsi scolastici guardano tutti al futuro occupazionale incastonando le discipline alle professionalità all’avanguardia. Nei prossimi giorni le scuole daranno ampia pubblicità ai corsi con presentazioni dedicate: chi interessato può avere ragguagli tenendo d’occhio i siti web istituzionali. Fino all’approvazione dei nuovi indirizzi, avvenuta in questi giorni, gli Istituti non avevano la certezza di poter procedere.