Pesaro, Villa Marina eterno rebus: le colonie vanno di nuovo all’asta. Prezzo più che dimezzato

Pesaro, 31 marzo 2025 – Tornano all’asta la colonie di Villa Marina. A prezzi sempre più stracciati: la valutazione è di 3,6 milioni di euro. Con un ribasso del 25 per cento, si arriva a tre milioni di euro. In totale sono 12mila e 500 metri quadrati coperti. Ai quali occorre aggiungere lo scoperto, la piscina e anche la concessione della spiaggia. Di proprietà dell’Inps e dei Postelegrafonici, lo stabile è passato ora nelle mani della società Invimit, controllato dallo Stato. Per arrivare all’asta – che dovrebbe essere prima dell’estate – si attende solamente l’ok della Soprintendenza che ha il diritto di prelazione (teorico) sull’immobile: si tratta infatti di un edificio vincolato in quanto risale ai primi anni Venti dell’altro secolo, in piena era fascista.

Per questo immobile che campeggia nella zona nord di viale Trieste, la scelta del bando pubblico di vendita rappresenta una sorta di marcia indietro nel tempo. Perché l’ultima ipotesi, dopo una decina di aste al ribasso partite da 10 milioni di euro, era quella di trasformare l’edificio in una residenza per anziani. Ma il progetto è crollato sia per la mancanza di bacino di utenza, sia per gli altissimi costi di ristrutturazione che sono stati calcolati in una ventina di milioni di euro.

A frenare i possibili acquirenti è il fatto che l’immobile non si può abbattere e ricostruire ed ha i soffitti di stanze, stanzoni e dormitori alti 4 metri e mezzo, con le finestre funzionali a quelle altezze. E il perimetro murario non si può toccare. Possibile quindi che si possa di nuovo andare al bando senza trovare nessun acquirente anche se il sindaco Andrea Biancani è disposto a dare una spinta ‘pubblicitaria’ “perché faremo il possibile anche noi – dice – per trovare acquirenti disposti a farne un edificio residenziale”.

Fuori da questo perimetro, dall’altro lato della strada, le altre due grandi aree: quella trasformata in parcheggio, e quella accanto che un tempo ospitava la cosiddetta ’palestra dei vip’. Quest’ultima, acquistata dal Comune, nonostante i bandi fatti dall’amministrazione, non ha mai trovato nessuno disposto a prenderla in affitto per cui l’amministrazione anche in questo caso ha deciso di cambiare rotta: diventerà un’area risorsa con il nuovo Prg (ora Pug), ciò significa che la nuova giunta, per renderla appettibile e quindi venderla, darà la possibilità di abbattere la palestra per poi costruire un comparto residenziale con un aumento delle volumetrie.

Va detto, per quello che riguarda le colonie di Villa Marina, che sarebbe stata depositata, attraverso un legale, una offerta di un immobiliarista di origine pesaresi che ora vive all’estero. La cifra nella busta è abbastanza inferiore alle stime fatte dall’Inps per cui l’offerente spera di poter andare a trattativa privata. Potrebbe avere speranze? Possibile, perché gli imprenditori edili sono tutti concordi nel dire, alla luce dei vincoli, che ci sarebbe da riflettere anche se fosse a costo zero. Sarà vero? A giugno si avranno le risposte. Sicuramente lo scacchiere immobiliare cittadino non depone bene guardando sia il Bramante che la ex sede di Bankitalia.