"Pesaro vince ma la Regione ci ha escluso"

A meno di 48 ore dalla consegna del ‘Premio Innovazione Smau Marche 2025’ al Comune di Pesaro, la Regione ha cancellato la presenza della nostra città dal palinsesto dell’iniziativa. Questa è solo una ripicca elettorale". A riferirlo è l’assessora Mila Della Dora, che racconta ciò che è accaduto in queste ore: "Il Comune di Pesaro avrebbe dovuto essere presente al Roadshow Smau 2025 (in programma oggi, ndr), che si svolge ad Ascoli Piceno, per raccontare i progetti che negli anni abbiamo portato avanti, e continueremo a fare, per quanto riguarda la tecnologia applicata al patrimonio di edilizia pubblica con interventi smart e innovativi. Ma a quanto pare la nostra presenza non è gradita alla destra marchigiana che governa la Regione che invece di essere orgogliosa degli ottimi risultati raggiunti dalla nostra città preferisce escluderla, nasconderla e affossarla". Della Dora aggiunge: "Questa è una scelta improvvisa e unilaterale, senza alcuna spiegazione formale e rappresenta un gesto grave e poco istituzionale. Il rispetto tra enti dovrebbe essere alla base della collaborazione tra territori, indipendentemente dal colore politico. Per la destra marchigiana questa è un’altra caduta di stile, mi auguro che la nostra minoranza prenda le distanze da questo comportamento". Nella scheda di presentazione del progetto che doveva essere presentato all’iniziativa, il Comune di Pesaro aveva indicato l’operazione di riqualificazione energetica di edifici pubblici (come scuole, uffici e strutture comunali) avviata dal 2014. "Buone pratiche che fanno scuola – conclude Della Dora – tanto da essere scelti come vincitori del Premio Innovazione Smau Marche 2025. Essere esclusi dal programma dell’evento è vergognoso e irrispettoso".