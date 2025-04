Pesaro vs Valsugana: Emozioni e Ricordi nel Rugby al Teknowool Park

Un minuto di silenzio e la sua maglia in mezzo al campo, nel cuore dell’impianto da rugby. Il match tra Pesaro e Valsugana si apre con il minuto di silenzio in memoria di Luca Cardellini e il saluto al giocatore Richard Paletta che ha annunciato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione. Il momento più toccante quando il fratello Giacomo ha indossato la divisa di Luca. Le due squadre poi si sono abbracciate in ricordo del ragazzo che aveva una grande passione per la palla ovale, come giocatore e poi anche come allenatore. C’era il pubblico delle grandi occasioni al Teknowool Rugby Park per la sfida al vertice tra Fiorini Pesaro e Valsugana. Un tutto esaurito che ha sostenuto i kiwi giallorossi fino al fischio finale. A strappare la vittoria, per 26-32, i trentini che festeggiano il primo posto.

Non sono bastate le 4 mete e i 2 punti conquistati in classifica a portare ai playoff la Fiorini, che si deve accontentare di un ottimo 3° posto. Pesaro inizia subito forte, porta l’azione nell’area di Valsugana e con un gioco collettivo sblocca il punteggio segnando la prima meta, targata Rios, a 3 minuti dal fischio d’inizio (7-0). Da una touche sui 20 mt i giallorossi impostano il gioco, Tontini recupera l’ovale e si porta in meta (12-0). Valsugana si rifà sotto, con una touche sui 5 mt imposta la maul guadagnando metri, allarga il gioco, trova una falla nella difesa giallorossa e segna la prima meta (12-7).

Il secondo tempo si apre con i giallorossi in attacco, ma un errore dei padroni di casa regala un calcio piazzato ai trentini che allungano le distanze (12-17). I giallorossi non ci stanno, recuperano il possesso e con un gioco veloce Rios si porta in meta (19-17). È ancora un errore dei pesaresi a concedere un altro calcio di punizione a Valsugana (19-20). Pesaro è determinata (26-25). Valsugana non si arrende, si porta nei 20 mt giallorossi e con un lungo gioco di pick and go si porta nuovamente in meta (26-32).

b. t.