‘Pesaro30’: idee per il porto: "Meno auto e più sicurezza" . La rivoluzione a bassa velocità

Come vogliamo usare lo spazio pubblico? La domanda risuonava ieri tra i tavoli del bar Skipper, dove residenti del Porto, membri dell’associazione Pesaro30 e l’assessora alla mobilità Sara Mengucci si sono incontrati per discutere del progetto Porto30. Un appuntamento davanti a un caffè, parte di un percorso avviato lo scorso luglio su sicurezza, viabilità, vivibilità. Pesaro30 nasce con l’obiettivo di promuovere una diversa cultura della mobilità. Il gruppo ha presentato dodici idee per il Porto: "strada scolastica" intorno alla scuola Giansanti, nuova piazzetta in via Paterni, attraversamenti rialzati in via Cecchi, semaforo a chiamata tra via dei Partigiani e viale Venezia, revisione dei sensi unici e installazione di dissuasori di velocità, prolungamento della ciclabile su viale Napoli, oltre alla proposta di introdurre la sosta blu per i visitatori. "Ci piacerebbe che nella zona venissero ridistribuite le priorità", spiega Andrea Pirozzi di Pesaro30. "Non solo macchine, ma anche persone, bici, famiglie. Nelle città che lo hanno fatto la qualità della vita è più alta, la percezione di bellezza e sicurezza aumenta".

Poi aggiunge: "Il peggio è il triangolo via Gorizia, viale Napoli e viale Trieste: è la zona con più incidenti a Pesaro. Noi non abbiamo bacchette magiche, ma possiamo copiare soluzioni che altrove funzionano". Uno dei nodi resta la sosta: "Regolamentiamola: ai visitatori a pagamento, ai residenti strisce gialle riservate. Non siamo contro l’auto, ma ne va disincentivato l’uso inutile". L’obiettivo, spiega, è realizzare progressivamente un’area a velocità moderata, dove "minore velocità significa meno incidenti". Alla fine della presentazione, spazio alla discussione con i cittadini: diversi i punti di contatto ma anche richieste di chiarimenti. L’assessora Mengucci prende appunti e interviene alla fine: "Per la strada scolastica stiamo cercando volontari per partire. Sulla piazzetta Paterni non vedo problemi. Sui sensi unici non sono contraria, ma serve equilibrio con le necessità dei residenti". Mengucci apre al confronto: "Gli attraversamenti rialzati funzionano, ma bisogna valutare il rumore. Il semaforo a chiamata sulla statale può essere una soluzione in prospettiva. Su viale Gorizia e viale Napoli discutiamone". Sulla sosta blu: "Stiamo ragionando, anche col sindaco, di estenderla alla parte levante di viale Trieste". E rilancia: "Perché non prolungare la ciclabile lato mare fino al Moloco, visto che ci sono i parcheggi di Villa Marina?".

Leonardo Damen