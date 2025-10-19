Alluvione, qualcosa si muove

VALERIO BARONCINI
Alluvione, qualcosa si muove
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
Cronaca‘Pesaro30’: idee per il porto: "Meno auto e più sicurezza" . La rivoluzione a bassa velocità
19 ott 2025
LEONARDO DAMEN
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. ‘Pesaro30’: idee per il porto: "Meno auto e più sicurezza" . La rivoluzione a bassa velocità

‘Pesaro30’: idee per il porto: "Meno auto e più sicurezza" . La rivoluzione a bassa velocità

L’associazione ha fatto le sue proposte ai residenti e all’assessora Sara Mengucci. Dalla ‘strada scolastica’ intorno alla Giansanti ai parcheggi a pagamento per i non residenti.

Un momento del confronto di ieri al bar Skipper

Un momento del confronto di ieri al bar Skipper

Per approfondire:

Come vogliamo usare lo spazio pubblico? La domanda risuonava ieri tra i tavoli del bar Skipper, dove residenti del Porto, membri dell’associazione Pesaro30 e l’assessora alla mobilità Sara Mengucci si sono incontrati per discutere del progetto Porto30. Un appuntamento davanti a un caffè, parte di un percorso avviato lo scorso luglio su sicurezza, viabilità, vivibilità. Pesaro30 nasce con l’obiettivo di promuovere una diversa cultura della mobilità. Il gruppo ha presentato dodici idee per il Porto: "strada scolastica" intorno alla scuola Giansanti, nuova piazzetta in via Paterni, attraversamenti rialzati in via Cecchi, semaforo a chiamata tra via dei Partigiani e viale Venezia, revisione dei sensi unici e installazione di dissuasori di velocità, prolungamento della ciclabile su viale Napoli, oltre alla proposta di introdurre la sosta blu per i visitatori. "Ci piacerebbe che nella zona venissero ridistribuite le priorità", spiega Andrea Pirozzi di Pesaro30. "Non solo macchine, ma anche persone, bici, famiglie. Nelle città che lo hanno fatto la qualità della vita è più alta, la percezione di bellezza e sicurezza aumenta".

Poi aggiunge: "Il peggio è il triangolo via Gorizia, viale Napoli e viale Trieste: è la zona con più incidenti a Pesaro. Noi non abbiamo bacchette magiche, ma possiamo copiare soluzioni che altrove funzionano". Uno dei nodi resta la sosta: "Regolamentiamola: ai visitatori a pagamento, ai residenti strisce gialle riservate. Non siamo contro l’auto, ma ne va disincentivato l’uso inutile". L’obiettivo, spiega, è realizzare progressivamente un’area a velocità moderata, dove "minore velocità significa meno incidenti". Alla fine della presentazione, spazio alla discussione con i cittadini: diversi i punti di contatto ma anche richieste di chiarimenti. L’assessora Mengucci prende appunti e interviene alla fine: "Per la strada scolastica stiamo cercando volontari per partire. Sulla piazzetta Paterni non vedo problemi. Sui sensi unici non sono contraria, ma serve equilibrio con le necessità dei residenti". Mengucci apre al confronto: "Gli attraversamenti rialzati funzionano, ma bisogna valutare il rumore. Il semaforo a chiamata sulla statale può essere una soluzione in prospettiva. Su viale Gorizia e viale Napoli discutiamone". Sulla sosta blu: "Stiamo ragionando, anche col sindaco, di estenderla alla parte levante di viale Trieste". E rilancia: "Perché non prolungare la ciclabile lato mare fino al Moloco, visto che ci sono i parcheggi di Villa Marina?".

Leonardo Damen

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sicurezza urbana