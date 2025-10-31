“PesaroPoesia25“ e le parole che contano

Si concluderà domenica a Casa Bucci il festival “PesaroPoesia25 - Il festival che era meglio non fare“. Alle 11 andrà in scena la performance estemporanea “Le tue parole all’improvviso“ che vedrà protagonista Camilla Barbarito, cantante, attrice e performer milanese, e Paolino Dalla Porta, uno dei più rinomati contrabbassisti del jazz italiano. Prendendo spunto da testi suggeriti dal pubblico, si costruirà un percorso espressivo musicale imprevedibile con le voci (e i silenzi) dei presenti.

Una sfida poetica che nasce da una riflessione sul rapporto spettatore-performer, un concerto che "si fa insieme", come dichiara Barbarito.

Viviana Bucci, curatrice del festival, ha fortemente voluto questo originale progetto e afferma: "è il perfetto gran finale per questo festival che abbiamo voluto coinvolgente e partecipato: la poesia è di tutti e per tutti". Il format di Pesaropoesia, che dal prossimo anno sarà dedicato al collega giornalista Paolo Angeletti, scomparso prematuramente 10 anni fa, si è rivelato un successo: oltre 300 spettatori solo nel “Tranquillo weekend di poesia“ con 7 eventi tra reading non-stop, canzoni, musica e emozioni.

Domenica si terrà inoltre il finissage della mostra di memorabilia Una semplice complessità, dedicata allo storico festival Milano Poesia, e dell’opera collettiva La grande tavola di William Xerra dove si sono stratificati i segni di poeti, musicisti, artisti e pubblico nel corso della manifestazione. Ingresso con libera donazione. Consigliata la prenotazione; whatsapp 376 2829 939. ma. ri. to.