Pesca a rischio, missione a Bruxelles per Lucarelli

Dei rischi per la pesca a strascico nell’Adriatico si è occupato anche l’assessore alle attività economiche, Etienn Lucarelli, che ha incontrato nei giorni scorsi a Bruxelles i parlamentari europei Pietro Bartolo della Commissione Pesca e Camilla Laureti della Commissione Agricoltura (foto). Con loro ha affrontato il tema del futuro della pesca, del nuovo Piano di azione della Ue e le conseguenze che avrà sul territorio. "La proposta – spiega – prevede l’imposizione da parte di Bruxelles di aumentare le aree marine protette con il ripristino degli ecosistemi marini degradati fino al 90% entro il 2050. Previste anche l’eliminazione della pesca a strascico e della detassazione sui carburanti". Lucarelli ha fatto presente come questo rischi di decimare la pesca a strascico in Adriatico. "Serve – ha detto – dare supporto a questo settore primario, che ha sempre maggiori difficoltà". Lucarelli ha invitato gli eurodeputati a Fano "perché tocchino con mano la realtà della pesca nella nostra città e le esigenze del settore".

an. mar.