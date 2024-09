Pesca, Serafini e Calli sono campioni italiani

Da un’amicizia nata sulle rive del fiume Metauro al titolo di campioni nazionali di pesca: Andrea Serafini e Manuel Calli, fermignanesi, classe 1989, sono infatti i nuovi campioni italiani di pesca in fiume. I due lanieri pescano per il Lenza Club l‘Airone di Forlì e nel weekend scorso sono saliti sul gradino più alto del podio tricolore. "Il campionato propone due gare in due giorni, una sabato e una domenica, sul fiume Bidente, in Emilia - raccontano -. Erano presenti 70 coppie, divise in settori da cinque. Sabato abbiamo vinto il nostro settore con 36,6 chili di pesce pescato, principalmente barbi, una pesca veloce senza grandi pezzature ma che si è dimostrata molto redditizia. Di domenica abbiamo gareggiato in un altro settore del fiume, più pescoso, e abbiamo vinto ancora, con 59,6 chili, pescando qui altri barbi e anche alcuni cavedani. La somma dei due piazzamenti e dei pesi ci ha portato alla medaglia d’oro".

Per la coppia di Fermignano non è la prima volta sul podio - con un altro compagno, Serafini aveva già vinto nel 2023 e ugualmente aveva fatto Calli nel 2021. "Fermignano ha una grande tradizione della pesca - dicono i nuovi campioni -. Siamo cresciuti insieme andando a pesca nel Metauro e Calli ha militato tanti anni nella società di pesca locale mentre Serafini ha pescato prima per e società di Urbino e Acqualagna. Siamo amici fin da bambini e vincere insieme questo titolo ha un valore ancora maggiore". L’ultimo pensiero è per il Metauro stesso: "Anche nel nostro fiume ci sono gare di pesca, non a livello nazionale, ma c’è comunque un avvincente campionato provinciale. Rispetto a fiumi più grandi è meno pescoso e non si realizzano grandi pesi. Dobbiamo considerare anche l’inquinamento e il bracconaggio". Intanto il Comune di Fermignano fa sapere che presto i due campioni saranno premiati con una benemerenza cittadina.

Andrea Angelini