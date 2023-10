"Pescatori costretti a fare il rimessaggio in altri porti"

"Le imbarcazioni da pesca della marineria fanese costrette a fare rimessaggio altrove, si autorizzi il servizio nel porto turistico". E’ la richiesta avanzata dal capogruppo della Lega, Gianluca Ilari, che ha anche presentato un’interrogazione al sindaco Massimo Seri. "Come Lega – aggiunge Ilari – abbiamo raccolto le istanze dei marinai che chiedono maggiore attenzione per i servizi di manutenzione delle imbarcazioni. La flotta di Fano conta circa 60 unità fra vongolare, pescherecci e piccoli natanti. Nella normale gestione di un’imbarcazione, sia essa da diporto o di natura commerciale-professionale, il rimessaggio è un’operazione di routine che serve per mantenere lo scafo pulito e sempre pronto alla navigazione".

"A Fano il servizio è garantito in parte dal vecchio scivolo di alaggio del porto che si trova sul lungomare Mediterraneo. Gli spazi ridotti ed il sistema di alaggio e varo non ottimale per tutte le imbarcazioni, spinge molti marinai a portare le imbarcazioni altrove (Rimini, Cattolica, Ancona) dove sono presenti sistemi di sollevamento mediante travel lift e dove gli ampi piazzali permettono la lavorazione su più imbarcazioni, accorciando di gran lunga i tempi. Fano possiede già una struttura simile, oggi adibita esclusivamente alle attività diportistiche, che risiede all’interno di Marina dei Cesari. L’ampliamento del servizio in oggetto non avrebbe alcun impatto con le normali attività diportistiche considerando che questi lavori sono eseguiti a stagione conclusa. Viceversa darebbe continuità di lavoro ed impiego alle aziende del settore".