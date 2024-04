Pesce d’Aprile in agguato ma nessuno ha abboccato

Nell’uovo di Pasqua, anzi di pasquetta, visto che la festività è caduta il primo di aprile, anche i soliti scherzi. Ma rispetto agli altri, che che hanno fatto il giro dei social, davvero poco credibili. Di uno è rimasto.... vittima Elio Giuliani ex storico addetto stampa della Vuelle. Autore dello scherzo l’albergatore Nani Marucci Pinoli che scrive, con tanto di foto di Giuliani, "E’ scomparso (nel senso che non si trovava) da giovedì sera il giornalista Elio Giuliani. Chiunque ne abbia notizia è pregato di chiamare il Resto del Carlino allo 0721-377707". Pochi quelli che si sono allarmati e ci hanno creduto. "Per fortuna ha scritto che ero scomparso e non morto...", ha detto ridendo Giuliani. Nel mondo delle moto un altro scherzo ha preso di mira Uccio, al secolo Alessio Salucci da sempre braccio destro di Valentino Rossi: lo si dava in uscita dalla Vr46 per andare a dirigere... il teatro San Carlo. Un altro scherzo d’aprile ha puntato invece sull’uomo del momento e cioè il tennista Sinner che avrebbe ordinato un yacht di 47 metri nel cantiere navale di Fano della Wider. La particolarità di questo yacht è che tra le richieste aveva anche un campo da tennis. Cosa non nuova nel mondo dei supericchi ma con scafi lunghi cento metri visto che il solo campo di gioco è di 29 metri senza contare tutto il resto... L’amministratore delegato della Wider, Fabio Fraternale s’è messo a ridere. "Direi, visto il personaggio in questione, che qualcosa all’orecchio sarebbe giunto anche a me. Ma così non è stato per cui direi che siamo di fronte ad un pesce d’aprile".