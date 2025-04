Pesce d’aprile in caciara. La piazza per Berlusconi non piace: targa distrutta

Da ormai più di venti anni Elio Giuliani organizza per il primo di aprile il suo... pesce. Ieri si è inventato, con tanto di cerimonia... ufficiale, l’intitolazione a Silvio Berlusconi di piazza del Popolo. Tanto di trombettiere, finto sindaco con fascia tricolore e palo stradale con tanto di targa. Ma la finta intitolazione a Berlusconi ha scatenato l’inferno, anche con insulti vicendevoli, soprattutto sui social tra i fans della destra e quelli della sinistra. Tanto che un paio di ore dopo, intorno a mezzogiorno, la scritta ‘piazza Silvio Berlusconi’ è stata strappata. Ma senza riuscirvi del tutto anche perché era stata incollata alla perfezione. Un vandalo politicizzato che non aveva capito che era il classico scherzo del primo aprile? Non si sa. Ma tant’è.

Comunque, tornando a piazza... Silvio Berlusconi, qualche passante ieri mattina rideva incuriosito, mentre altri si sono dimostrati preoccupati per questo cambio di intitolazione: "Oh Madonna, non lo sapevo. Ora devo andare all’anagrafe a cambiare i documenti", ha detto una residente di palazzo Baviera, proprio di fronte alla prefettura. Dalle finestre della sede comunale alcuni dipendenti si sono affacciati per seguire divertiti tutta la ‘cerimonia’.

L’ultimo pesce di aprile, quello di ieri, rientra tra i tanti che hanno riscosso successo. Come quello di anni fa sulle targhe alterne: chi aveva due auto con targhe pari, oppure dispari, poteva cambiarne una potendo così sempre circolare. "L’appuntamento era fin dal mattino alla pescheria, lungo corso XI Settembre, e molti si sono presentati con una targa smontata in mano per fare il cambio. Qualche operatore si è arrabbiato perché affluiva gente in continuazione, ma alla fine erano tutti contenti perché poi, chi arrivava, prima di andarsene comprava qualcosa. Per cui gli affari sono andati bene", racconta Elio Giuliani. Tra gli scherzi più simpatici anche quello collegato allo scoppio della fobia sulla zanzara tigre. Appuntamento in Comune per ritirare il ‘kit’ contro la zanzara: una cesta con tanto di frusta per la cattura. Lo scorso anno era finito in vendita il villino Ruggeri, in piazzale della Libertà (la proprietà è privata,ndr) per reperire i fondi per le manifestazioni legate a Pesaro Capitale della Cultura. Oppure una partita di basket, organizzata a Rimini da Bettino Craxi, in occasione della festa del partito socialista. Un paio di pullman sono partiti da piazzale della Libertà.

Nonostante alcuni scherzi del primo di aprile fossero altamente improbabili, molte persone prese allo ‘sprovvisto’, ci sono cadute. Come ieri mattina alle 10 e 30 in piazza. Organizzazione ‘perfetta’ con molti passanti che si sono fermati incuriositi a seguire l’inaugurazione della targa che sanciva il passaggio e l’intitolazione a Berlusconi di piazza del Popolo. Per mettere in piedi tutta la commedia Elio Giuliani si è avvalso fondamentalmente di Giorgio Andreani, ex imprenditore nel campo dell’informatica ed oggi componente della banda musicale Gioachino Rossini di Montelabbate che si è presentato in piazza con la divisa del corpo bandistico, e tanto di valigietta con dentro una tromba scintillante. Ha iniziato a suonare alcuni brani mentre un ex dipendente comunale, Mauro Maggiotti, si era procurato un palo in acciaio come tanti che si sono trovano agli angoli delle strade e spazio per la targa che sanciva la fine di piazza del... Popolo. E non poteva mancare anche il ‘sindaco’ con tanto di fascia tricolore: Richard Olivi, noto in città, per tutti Richard. m.g.