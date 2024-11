Pescheria Atti negati, il Comune va a Roma

Braccio di ferro tra fondazione Pescheria e centrodestra sulla richiesta di accesso agli atti formulata dai consiglieri di minoranza lo scorso 17 settembre. "Ad oggi il Comune di Pesaro e la Fondazione Pescheria – si legge in una nota di Enzo Belloni –, hanno già messo a disposizione oltre 1.350 documenti riguardanti fatture, determine, situazioni e prospetti finanziari, includendo i contributi ricevuti dal 2012 a oggi, movimenti bancari degli ultimi anni, e il quadro di riferimento del budget e delle risorse destinate a Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 ai consiglieri comunali che hanno fatto richiesta di accesso agli atti. La Fondazione Pescheria ha inoltre incontrato, in due diverse convocazioni, sia la XII Commissione Controllo e garanzia, sia l’XI Commissione Enti partecipati. La mole documentale consegnata dimostra l’assoluto impegno delle istituzioni coinvolte nel garantire trasparenza e accesso alle informazioni".

Il centrodestra, tuttavia, contesta che tra i documenti forniti ne manchino all’appello molti, tra cui i verbali del consiglio di amministrazione, almeno quelli dal 2021 a oggi oppure le fatture eventualmente successive o precedenti al biennio 2023/24 di alcuni soggetti che hanno collaborato con la Fondazione. A questa obiezione ha risposto anche il presidente della Fondazione, nonché vicesindaco, Daniele Vimini. "Abbiamo dato quello che era corretto dare – ha replicato Vimini, raggiunto telefonicamente –. E’ da valutare se, da parte dei consiglieri comunali, sia corretto o meno richiedere i verbali del consiglio di amministrazione. Valuteremo quali siano i documenti che devono essere prodotti e quali no. Da parte nostra non c’è mai stata alcuna chiusura. Il fatto che abbiamo già prodotto 1350 documenti dimostra che non ci sia intenzione di occultare alcunché". "Le richieste più recenti – prosegue la nota di Belloni –, che comprendono ulteriori 150 documenti stimati, risultano in larga parte relative a fatture già consegnate nei precedenti accessi. Questo comportamento, orientato a moltiplicare oneri amministrativi su documentazione già fornita o non necessaria, rischia di intralciare le attività di rendicontazione finali, che sono già sottoposte a rigoroso monitoraggio da parte del Ministero della Cultura, della Regione Marche e dello stesso Comune, in qualità di ente di controllo della Fondazione. Pertanto, per garantire un equilibrio tra il diritto di accesso agli atti e il corretto svolgimento delle attività istituzionali, il Comune, in accordo con la Fondazione Pescheria, ha deciso di richiedere un parere formale alla ‘Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi’ presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo passaggio è finalizzato a stabilire un limite ragionevole per le richieste documentali". ant. mar.