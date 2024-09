Pescheria, il nodo trasparenza. L’attacco del centrodestra:: "Gli affidi li scopriamo da soli"

La Fondazione Pescheria, ente delegato dal Comune per la gestione della cultura, ha un problema. Non sa, non vuole o non è abituata a comunicare come spende i soldi pubblici che riceve. Ne è convinto il Centrodestra che ne ha parlato ieri in conferenza stampa spiegando che Pescheria dovrebbe dire chiaramente come sono stati utilizzati e perché, gli oltre 4.5 milioni di euro che la Fondazione ha ottenuto da Stato, Regione e Comune per Pesaro capitale. "Solo oggi abbiamo ricevuto alcuni atti richiesti a suo tempo – ha affermato Giulia Marchionni con al fianco il capogruppo Lanzi e altri consiglieri – ma abbiamo accertato da soli che Pescheria ha affidato nel maggio 2023 un incarico da 16mila euro ad una società di comunicazione, la Lievito Consulting di Francesco Nicodemo, società che aveva seguito la comunicazione di Renzi ai tempi del Pd e che quest’anno ha curato la campagna elettorale per le europee del Pd compresa quella per l’ex sindaco Ricci. La riteniamo una scelta inopportuna per la Pescheria visto che la Lievito è legata al Pd da molti anni".

Il centrodestra con Andreolli, Dallasta, Lanzi, Canciani, Boresta, Radaelli ha sostenuto come fosse "...inopportuno (se non illegittimo, ma su questo occorrerà la valutazione di ente terzo) il duplice ruolo di Vimini come presidente della Fondazione e vicesindaco del Comune di Pesaro e lo abbiamo fatto perché consapevoli che il consiglio comunale non sarebbe più stato in grado di conoscere - oltre che decidere - ciò che fa la Fondazione e quali risorse incamera. Ad oggi la Fondazione risulta essere un ente scollegato dal Consiglio Comunale impegnato solo come passacarte per girare le risorse pubbliche destinate alla Capitale Italiana della Cultura, senza tuttavia sapere quali entrate extra, quali sponsorizzazioni, e anche quali progetti verranno realizzati. Su Pesaro2024 mai attivata una comunicazione sulle entrate, sulle sponsorizzazione, sul budget, sul bilancio di previsione. Un ente autoreferenziale dove la gestione tra indirizzo politico e gestione si sovrappongono, senza che il consiglio comunale possa conoscere o entrare in merito alle scelte visto. Totale carenza di trasparenza sulle spese e sui progetti ampliata dal fatto che manca anche un piano anticorruzione nonostante il bilancio 2023 sia stato approvato il 27 giugno scorso". Pescheria ha annunciato che "non corrisponde a verità che la Fondazione sia stata sanzionata da Anac per presunte “violazioni della normativa su anticorruzione e trasparenza amministrativa” e che querelerà se si sentirà diffamata.