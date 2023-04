Pestaggio per lo smalto: i due amici in Parlamento

"Lo Stato ha finalmente abbracciato le vittime di un grave fatto di cronaca ed ha dato spunto per aiutare la parte più fragile della società. Perché per un padre come me, il chiaro dolore provocato dal brutale pestaggio del figlio da parte di giovani criminali, è stato uguale a quello provocato dal silenzio di chi, per ragioni legate alla carica ricoperta, un po’ di umana solidarietà avrebbe dovuto esprimerla. E’ stato brutto e doloroso il silenzio delle istituzioni locali dinanzi a quanto ci è capitato". Così Giuseppe Pasquino, papà di Simone, il giovane pesarese assurto agli onori della cronaca per essere il ragazzino "aggredito alla Rocca di Fano per lo smalto nero".

Uno sfogo che viene dopo il convegno intitolato "Mai più soli" che si è svolto lunedì in Parlamento, organizzato dall’onorevole Antonio Baldelli che tra gli illustri ospiti della tavola rotonda ha invitato non solo Simone (che si è fatto accompagnare dall’amico Luigi), ma anche il pesarese Marco Lanzi, già sostituto commissario della Polizia di Stato, segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp e referente Unicef per le scuole di Pesaro e Urbino, e Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita (Nunzio & Paolo) duo comico che nel maggio dello scorso anno ha realizzato un corto istituzionale contro il bullismo e l’omofobia, in cui oltre a partecipare come attori, sono anche sceneggiatori e registi. Un cortometraggio che narra una storia (a lieto fine) di bullismo simile a quella che ha visto coinvolti Simone e Luigi.

"Per noi è stata una giornata intensa e densa di emozioni - ci racconta orgoglioso Pasquino - In una delle massime sedi istituzionali italiane abbiamo assistito a un convegno di alto valore morale e sociale. Mio figlio Simone e il suo amico Luigi hanno raccontato la vicenda che li travolse l’8 maggio 2021 a Fano, quando dei giovani criminali massacrarono Simone procurandogli 100 giorni di prognosi in dieci secondi di pestaggio. L’unica ‘colpa’ di mio figlio è stata quella di difendere Luigi a cui questi giovani ‘bulli’ volevano bruciare le dita smaltate".

Per Pasquino "ascoltare Simone che, ad una platea attenta e sensibile, preferisce non raccontare il fatto di cronaca subito ma evidenziare l’importanza di aiutare a rialzarsi, a supportare ed a solidarizzare con chi ha subito una violenza brutale, a non lasciare da sole le vittime di bullismo e di violenza e soprattutto di non avere paura di denunciare quanto subito… mi ha destato emozioni forti che hanno confermato un pensiero che si è rafforzato nel tempo dopo quel brutto 8 maggio 2021: quel pomeriggio è uscito di casa un ragazzo di poco più di 17 anni e la sera, aggiungerei fortunatamente viste come si erano messe le cose, è tornato a casa un giovane Uomo".

"Presto il Parlamento porterà alla discussione e al voto un provvedimento legislativo per introdurre una nuova normativa per combattere questo pericoloso fenomeno giovanile - commenta Baldelli -. Sarà un passo importante. Ma prima di qualsiasi intervento del legislatore, viene sempre la persona con le sue capacità di solidarietà, senso civico e altruismo".

Tiziana Petrelli