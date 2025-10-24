Pestaggio nel salone auto, poi in fiamme la macchina della compagna: 2 arresti

Pesaro, 24 ottobre 2025 – L’hanno attirato con un pretesto in concessionaria, chiuso a chiave e pestato fino a fargli “capire” come si paga un debito di droga. Per convincerlo del tutto, due mesi dopo dopo è arrivato l’incendio: a bruciare non l’auto della vittima, ma quella della compagna, così il messaggio circola meglio. Due uomini del Montefeltro, titolare e collaboratore della concessionaria, sono stati arrestati martedì su ordinanza del gip di Urbino: per uno si sono aperte le porte del carcere di Pesaro, per l’altro sono scattati i domiciliari con braccialetto elettronico. Sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di rapina, tentata estorsione, lesioni personali, violenza privata e danneggiamento. Indagini coordinate dalla Procura di Urbino.

La scintilla investigativa nasce la notte tra l’11 e il 12 ottobre, con l’auto andata a fuoco a Sassocorvaro-Auditore. All’inizio sembrava il solito episodio “misterioso” nelle ore serali, in una zona appartata. Ma i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Urbino ci hanno visto una pista e hanno cominciato a ricucire i fili: telecamere comunali e private, testimonianze, riscontri sul territorio. Dai filmati sono stati ricostruiti rifornimenti di benzina immediatamente precedenti al rogo e la fuga su una motocicletta di grossa cilindrata. Un tassello dopo l’altro, fino a un quadro che gli investigatori definiscono “articolato e inquietante”: traffico e spaccio di cocaina.

Il cliente “moroso” viene invitato in salone con una scusa. Una volta dentro, la porta si chiude, i toni si alzano, volano minacce e parte il pestaggio. Alla fine, l’uomo è costretto a lasciare l’auto con cui è arrivato, trasformata in “garanzia” del credito di droga. Non basta: il “segnale” va ribadito. E così, è la ricostruzione dei militari, si passa alla fiammata, con l’auto della compagna data alle fiamme per moltiplicare lo choc e l’effetto intimidatorio sull’intero nucleo familiare. Un colpo di teatro criminale che ha messo in allarme la comunità locale.

Niente improvvisazione, sostengono gli inquirenti, ma modalità organizzate e premeditate, personalità spiccatamente violente e “prive di remore”. Il mosaico probatorio, fatto di attività tecniche e testimonianze, ha convinto il gip ad accogliere la richiesta di misura cautelare della Procura, ravvisando il concreto pericolo di reiterazione. E così, martedì, i Carabinieri hanno eseguito gli arresti: custodia in carcere per il presunto dominus dell’autosalone, braccialetto elettronico e domiciliari per il sodale.