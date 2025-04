Pestaggio a scuola. “Dopo le botte ha inseguito mio figlio fino all’ospedale”

Pesaro, 6 aprile 2025 – “Ci ha seguiti fino al pronto soccorso, ce ne siamo accorti all’uscita. Ad un tratto ho visto mio figlio sbiancare per la paura e mi ha detto ‘corri mamma, andiamo via’. Mi giro e vedo questo ragazzo che ci aspettava fuori, era uno dei due che l’avevano aggredito, era seduto su un muretto che ci guardava. Ho detto a mio figlio di rientrare. Abbiamo chiamato il vigilantes che gli ha chiesto di andarsene e così abbiamo potuto raggiungere l’auto”.

La selvaggia spedizione punitiva: le immagini tratte dal video choc

Emergono nuovi inquietanti dettagli dal racconto della mamma del 14enne violentemente pestato fuori dall’istituto tecnico ‘Bramante-Genga’, al campus scolastico di via Nanterre. L’episodio risale a pochi giorni fa ed è stata una spedizione punitiva da parte di due 16enni che frequentano un altro istituto professionale di Pesaro. I due, secondo quanto ricostruito dalla famiglia nella denuncia presentata alla polizia, lo hanno fatto scendere dalla classe convincendo un suo compagno a fare da ‘esca’. Dietro la promessa di pagargli un pranzo al Mc Donald’s gli avrebbero domandato non solo di attirarlo in trappola ma addirittura di filmare il pestaggio con il telefonino.

Il motivo della violenta aggressione sarebbero le presunte attenzioni del 14enne nei confronti della ragazza di uno dei due 16enni e il fatto che la vittima seguisse il profilo social della giovanissima. “Ricordati lei è mia, non è tua”, sarebbe stata l’ultima frase urlata da uno degli aggressori dopo la fitta sequenza di calci e pugni nei confronti del 14enne costretto a terra.

“Del progetto di picchiare mio figlio erano a conoscenza sia il compagno che li ha filmati sia un altro ragazzo – racconta la madre del 14enne -. C’è infatti una chat, che mi ha fatto vedere mio figlio in cui uno dei due chiede esplicitamente ‘fai video mentre si abbuscano se stai lì”.

E le immagini dei video circolati tra gli studenti, i genitori e gli insegnanti sono terribilmente brutali. A filmare la scena non c’era solo il ragazzino che si è prestato a fare da ‘esca’ ma anche altri adolescenti che, di fronte al pestaggio, anziché chiamare aiuto hanno preso il cellulare per catturare le immagini. Solo una ragazza ha tentato di fermarli gridandogli di smettere ma è stata solo una tregua di qualche istante prima che la ferocia riprendesse il sopravvento.

“Io mi stupisco del comportamento della scuola – continua la mamma - che non ha preso provvedimenti significativi dopo quanto accaduto. Si sono limitati a non portare in gita il ragazzo che aveva filmato. E’ necessario mettere la sicurezza al Campus, almeno negli orari in cui escono i ragazzi da scuola. Gli studenti vanno tenuti al sicuro, cose del genere non devono capitare di nuovo. Mio figlio si trovava a scuola per un corso di recupero e dopo il pestaggio è tornato in classe con il volto tutto ‘strisciato di rosso’, ha chiesto più volte al professore di uscire perché non si sentiva bene. Possibile che nessuno gli abbia chiesto come stava? Se voleva tornare a casa? Cos’era successo? Io sono sicura che se un adulto avesse parlato con lui a quattr’occhi fuori dalla classe lui avrebbe raccontato tutto”.

E invece il 14enne ha riferito l’accaduto solo al ritorno a casa, quando la mamma ha visto gli ematomi e le lesioni decidendo, immediatamente, di portarlo al pronto soccorso dove una tac e delle lastre hanno escluso le conseguenze più gravi e i sanitari lo hanno medicato assegnandogli 15 giorni di prognosi.