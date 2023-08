Pestarono un 18enne Daspo a tutto il branco

Movida finita per i cinque ragazzi che due mesi fa hanno pestato un 18enne fanese, rompendogli il setto nasale e provocandogli altre ferite. Erano otto contro uno e l’hanno picchiato a sangue per una sigaretta caduta a terra. Ma nonostante fossero fuggiti e nessuno dei testimoni li conoscesse, alla fine sono stati individuati tutti, grazie alle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Fano comandati dal Luogotenente carica speciale Mario Facciolla, che l’altro giorno hanno dato poi esecuzione ai provvedimenti di avviso orale e di divieto di fare accesso nei pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento (Daspo), emessi nei confronti di cinque di loro dal Questore di Pesaro-Urbino.

Sono tutti giovani, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, due albanesi e tre africani già noti alle forze dell’ordine, che non potranno più frequentare il Lido, né altri quartieri fanesi in cui sono presenti bar, ristoranti, sale gioco e più in generale locali di pubblico intrattenimento. Un divieto valido tutti i giorni della settimana, dalle 18 fino all’orario di chiusura e, nei medesimi orari, non potranno neppure sostare nelle immediate vicinanze e nelle aree di parcheggio dove insistono locali pubblici. Se ’beccati’ in giro, rischieranno l’arresto da sei mesi a due anni.

A tre di loro è stata anche notificata un’altra misura di prevenzione, l’avviso orale, con la quale l’Autorità di Pubblica Sicurezza li invita a tenere in futuro una condotta conforme alla legge, pena l’applicazione di misure di più gravi. Perché malgrado la giovane età, non erano nuovi a questi pestaggi.

L’ultimo accertato risale alla notte tra il 18 e il 19 giugno, intorno all’una, quando in piazzale Amendola un 18enne fanese è stato bloccato da un altro giovane, straniero, che non aveva mai visto prima. Questo sconosciuto, che era in evidente stato di alterazione e si trovava in compagnia di altri ragazzi, lo ha accusato di avergli calpestato una sigaretta che era caduta a terra mentre ne stava prendendo un’altra dal pacchetto. "Non è vero" gli ha risposto il fanese provando ad allontanarlo e ad allontanarsi, ma in quel frangente uno degli amici del primo gli ha sferrato un pugno in volto. Inutile il tentativo di fuga e l’intervento degli amici del fanese, perché il resto della comitiva del facinoroso, almeno 7- 8 persone, si è avventato contro il ragazzo colpendolo violentemente con calci e pugni.

Una violenza tale da rendere inutile l’intervento di chiunque altro. Sfogata la rabbia, il branco si è allontanato indisturbato. La vittima a terra, soccorsa dagli amici. Nonostante le ferite e il sangue, il 18enne ha deciso di tornare a casa ma due giorni dopo si è reso conto che era meglio farsi vedere da un medico. E così si è recato in pronto soccorso, denunciando l’accaduto, ai sanitari e poi ai carabinieri.