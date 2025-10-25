Pestato per un debito: arrestati gli assalitori

di Antonella Marchionni

Prima lo hanno attirato con una scusa nel loro autosalone, lo hanno chiuso a chiave e pestato a sangue per fargli restituire un debito di tremila euro legato a cessioni di cocaina. Poi, due mesi dopo, per "ricordargli" chi comandava, gli hanno incendiato l’auto della compagna. Una sequenza da film criminale, ma tutta vera, andata in scena nel cuore del Montefeltro e conclusa ora con due arresti.

Dietro la spirale di violenza, un intreccio di droga, minacce e regolamenti di conti tra italiani: titolare e dipendente trentenni di un autosalone della zona, entrambi pregiudicati. A farne le spese, un operaio di trent’anni del posto, rimasto schiacciato tra la paura e l’omertà. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Urbino, coordinati dalla procura, il pestaggio sarebbe avvenuto lo scorso agosto.

L’operaio, attirato con un pretesto all’interno dell’autosalone, sarebbe stato rinchiuso a chiave e picchiato selvaggiamente dai due, che pretendevano il pagamento del debito di droga.

La vittima era stata infine costretta a consegnare ai due la propria auto come garanzia del credito, quella che aveva guidato fino a poco prima di finire in trappola nell’autosalone. Dolorante e terrorizzato, dopo il pestaggio, era tornato a piedi senza neppure farsi medicare dal pronto soccorso e senza fare denuncia.

Tutto è venuto a galla solo dopo l’incendio dell’auto della compagna, nella notte tra l’11 e il 12 ottobre, a Sassocorvaro-Auditore. L’auto, completamente distrutta, era stata data alle fiamme proprio davanti casa. Il boato aveva svegliato i residenti, spaventati da quel gesto plateale. È stato allora che l’operaio ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri.

A quel punto è scattata un’indagine meticolosa, costruita passo dopo passo con pazienza artigianale e metodi investigativi "classici": sopralluoghi, testimonianze, controlli incrociati e ore di visione delle telecamere comunali e private. Gli investigatori sono partiti dalle immagini registrate vicino al luogo del rogo e, seguendo le tracce fino a un distributore di carburante, hanno identificato i due uomini mentre facevano rifornimento poco prima dell’incendio. Stessa moto di grossa cilindrata, stessi abiti, stessi movimenti. Un tassello dopo l’altro, i carabinieri hanno ricostruito la catena di eventi che unisce il pestaggio di agosto all’incendio di ottobre.

Il debito, circa tremila euro, sarebbe maturato nel tempo per diverse forniture di cocaina. Quando la vittima ha smesso di pagare, i due avrebbero deciso di recuperare a modo loro con la violenza fisica. Poi, con il fuoco, avrebbero ribadito il messaggio: chi non paga, brucia. Martedì scorso, dopo settimane di accertamenti, è scattato il blitz: i due sono stati arrestati con le accuse di rapina, tentata estorsione, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

Il gip del tribunale di Urbino, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il titolare dell’autosalone, interrogato giovedì nel carcere di Pesaro, e i domiciliari con braccialetto elettronico per il dipendente.