Petardi al campus di Pesaro e operazione anti-degrado: giovani controllati dalla polizia

Pesaro, 30 settembre 2025 – Piazzale Lazzarini di giorno, campus scolastico di notte. È stato un lunedì tutt’altro che tranquillo per le Volanti della Questura, impegnate in una raffica di controlli mirati dopo gli esposti presentati dai cittadini per assembramenti molesti e comportamenti poco civili.

Nel pomeriggio gli agenti hanno passato al setaccio le zone già segnalate, fermando e identificando cinque uomini tra piazzale Lazzarini e via delle Contramine, luoghi ormai noti per la presenza di gruppetti dediti a schiamazzi e atteggiamenti contrari al decoro. In serata, il copione si è spostato in area campus: intorno alle 21,30 diversi residenti hanno allertato il 112 dopo aver udito l’esplosione di petardi.

Le Volanti hanno intercettato due gruppi di ragazzi, tutti giovanissimi, tra i 15 e i 19 anni. Per alcuni di loro il volto non era nuovo: due ragazzi, infatti, risultavano già sottoposti a Dacur, il provvedimento che vieta la permanenza in determinate zone cittadine, in questo caso l’area compresa tra la Stazione e piazzale Matteotti. Una serata che conferma le preoccupazioni di chi abita in quelle zone e che lascia sul tavolo la questione, tutt’altro che secondaria, della convivenza civile. La polizia, dal canto suo, annuncia che i controlli proseguiranno serrati, a tutela della sicurezza e della vivibilità urbana.