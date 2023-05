Petizione online: è subito boom E a Urbino summit in commissione

Si allarga il fronte del no: oltre al Comitato contro la discarica, ora si aggiunge anche l’associazione "MediaMente", che ha avviato una raccolta di firme avversa all’impianto di Riceci di Petriano. Nella giornata di ieri ne erano state raccolte oltre 300: si vota on line suil sito change.org. In un documento molto articolato questa associazione, che va a supportare l’azione del Comitato, vengono elencati i vari problemi che la discarica potrebbe generare: si va dai problemi della salute e l’ambiente, quindi alle difficoltà che la collegano al turismo e al biologico. Fino ad arrivare ad una perdita di valore per le abitazioni e i capannoni di Gallo che è a meno di mille metri dall’impianto.

Inoltre il Comune di Urbino ha convocato per il 19 di questo mese la commissione ambiente proprio per discutere della discarica. A relazionare sarà il primo cittadino di Urbino, Maurizio Gambini.