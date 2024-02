Petizione per i marciapiedi. Raccoglie firme per strada: "Il Comune li sistemi"

Un mese fa è andata in ospedale per aver inciampato in via Mancini a causa del marciapiede dissestato. "Non farò richiesta danni all’amministrazione – disse da subito Raffaellina Locont, residente a Pesaro dal 2018 –, ma ritengo giusto che qualcosa cambi in meglio. Credo che sia importante portare all’attenzione dell’amministrazione comunale la priorità di manutenere i marciapiedi di questa bella città. Credo di non essere l’unica a pensarla così". Nel giro dell’ultimo mese Locont ha raccolto le firme di concittadini d’accordo nel caldeggiare la questione: "Ho raccolto 100 firme: sto andando in Comune per depositarle al protocollo" dice. La soddisfazione nasce dal fatto che a sottoscrivere il testo della petizione sono state molte persone fermate per strada, davanti ad una buca. "Il mio voleva essere anche un sondaggio estemporaneo per capire la percezione degli altri concittadini. Devo dire che sono rimasta colpita in positivo". Cioè? "In tanti hanno aderito convinti e molti di più, hanno evitato di sottoscrivere, scusandosi del timore provato, ma pronti a testimoniare il disagio: mi hanno raccontato aneddoti, suggerito rischi. Io a tutti ho letto il testo della petizione da me promossa affinché la manutenzione diventi prioritaria. Con le cento firme abbiamo segnalato marciapiedi inagibili, per trasporto bambini nei passeggini, per i disabili in carrozzina non elettrica e per tutti i pedoni a causa del dissesto dei marciapiedi. Questi creano notevoli disagi e cadute a chiunque. In particolare ho suggerito di fare un sopralluogo e intervenire in via Mancini, via Rossi, via Abba, viale Vanzolini, via Martini, via XXIV Maggio". Locont osserva che in via Abba il marciapiede è una strisciolina, stretta e disastrata:

"Terribile. Lo percorro a volte per portare mia nipote all’asilo Mondo Gaio: con il passeggino è stretto e pieno di buche". Nel raccogliere le firme Lacont ha capito che "Il problema è più vasto di quello che si creda. Sono molte le persone cadute che sfuggono nell’analisi del fenomeno perché in molti si rivolgono allo studio medico privato e non vanno in ospedale. Per chi è costretto in carrozzella l’indignazione è tutta nel fatto di dover passare direttamente in strada poiché, per loro, non c’è modo di fare il tragitto lungo il marciapiede: è un rischio. Il bisogno reale è più alto delle 100 firme raccolte". Un bel gruppetto di sottoscrizioni, Locont le ha fatte in via Cialdini: "Ho trovato una signora che stava togliendo i chiodi dal marciapiede: erano un residuo natalizio per la posa del tappeto rosso – dice Locont –. Quando le ho raccontato il mio intento mi ha presentato altre quattro persone sensibili sul tema. Credo che vivere la socialità sia anche questo: approssimarsi anche a chi non si conosce per condividere un piccolo progetto civico". Con la volontà di rendersi utile Locont ha fatto segnalazioni al numero whatsapp che l’amministrazione ha messo a disposizione del cittadino per segnalare dissesti. "L’idea è ottima – conclude – ma non sono convinta che sia veramente efficace. Ho segnalato una mezza dozzina di situazioni dove intervenire, ma a parte un laconico “grazie interverremo“, ho l’impressione che le fotografie e le descrizioni date non siano state veramente lette e considerate, ma magari misbaglio. Andrò di persona: voglio andare fino in fondo. La cultura è anche avere cura dei bisogni del cittadino".