Petrano, il tesoro dei narcisi in pericolo

Cagli (Pesaro Urbino), 18 maggio 2025 – “Tuteliamo il Petrano, il monte fiorito”. L’appello arriva da Orietta Benelli, guardia ecologica volontaria cagliese. Le piogge di aprile e maggio, infatti, hanno fatto esplodere sul comprensorio Catria Nerone tante varietà colorate di fiori tipici dell’Appennino centrale. “Il monte Petrano in particolare, anche quest’anno ci ha regalato l’evento primaverile più atteso, una distesa bianca di narcisi profumati -racconta la Benelli-. Chiunque salga sul bellissimo pianoro rimane affascinato alla vista dei prati in fiore, ascoltando in sottofondo il verso delle tante allodole che nidificano tra l’erba”.

Un paradiso? Non proprio. “Quando c’è un elevato afflusso di visitatori e non vige nessuna regolamentazione, la ricca flora non viene sempre rispettata e può accadere che i fiori vengano calpestati, raccolti, schiacciati da mezzi a motore o che qualcuno si diverta a praticare sui prati il kitelandboarding, tavola a quattro ruote trainata da un aquilone che va sui prati senza guardarsi per nulla della flora”. Benelli si fa portavoce di chi chiede maggiori controlli: “Eppure ci sarebbe un cartello oramai sbiadito situato all’arrivo sul monte che elenca diversi divieti tra cui quello di non danneggiare la flora. Come se non bastasse, domenica prossima, in piena fioritura e con le nidificazioni in atto, i prati sommitali del Petrano verranno riaperti all’allenamento dei cani da caccia. Inascoltate le richieste di alcuni visitatori del pianoro di non autorizzare queste attività nel mese di maggio. Nel contempo i cacciatori accampano il diritto di allenare i loro cani in questo periodo con la motivazione ’che questo avviene da decenni’. Inoltre va considerata la crescente sensibilità verso la natura e la presa di coscienza del benessere che da essa si può trarre. Questo dovrebbe spingere i nostri amministratori a prendere i necessari provvedimenti per tutelare un patrimonio che è di tutti”.

Sulla questione interviene anche Alberto Mazzacchera capogruppo di minoranza in consiglio comunale: “Seppure il narciso sia una specie floristica protetta, è facile comprendere quanto sia grave la mancanza di una segnaletica che non solo vieti la raccolta dei fiori, ma che indichi anche il divieto assoluto di entrare sui prati del pianoro con autoveicoli e motoveicoli. In qualità di Capogruppo consiliare, ho denunciato la mancanza sia della segnaletica sia della sbarra che chiudeva l’accesso ai prati già con un’interrogazione presentata nel Consiglio Comunale del 27 settembre 2024, dopo che, nel mese di agosto, in tanti – troppi – avevano invaso i prati del monte con automezzi di ogni genere. Alla citata interrogazione, l’Amministrazione comunale ha risposto che “non sono a noi noti il momento e il motivo per cui i cartelli di divieto di accesso a moto e autoveicoli sui prati di Monte Petrano sono stati rimossi, ma concordiamo relativamente all’esigenza di risposizionarli”.

“Tuttavia – conclude Mazzacchera – a distanza di molti mesi, nonostante la fioritura sia già in corso da giorni e l’estate sia ormai prossima, della segnaletica e della sbarra per chiudere il passaggio accanto alla casetta temporanea dei cinofili sono rimasti solo due pali spogli, mentre la restante segnaletica sul monte è talmente arrugginita da risultare ormai illeggibile”.