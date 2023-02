Petriano, progetto per una discarica "Pronti a confrontarci coi residenti"

La novità è lessicale: "Presentato il progetto per lo smaltimento di rifiuti non valorizzabili". In realtà riemerge l’idea di realizzare una discarica di rifiuti speciali a Riceci di Petriano. Se n’era paralto a fine ottobre ma i cronisti titolarono: "No discarica", forse ingannati dall’opposizione del Comune di Petriano. Ora le cose sembrano cambiate: "Il nuovo impianto porterà benefici ambientali, economici, occupazionali e territoriali – sostiene la società proponente Aurora srl – presentando ai competenti uffici provinciali, il progetto per la realizzazione di un impianto di discarica localizzato nel comune di Petriano. L’impianto rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio e quelle sollevate dalle aziende pesaresi, che oggi più che mai devono ridurre gli impatti ambientali". La società coinvolta ha sede a Rimini ma ha un cuore a Petriano, dalle parti della Fab: "L’area interessata, per le sue caratteristiche morfologiche e di composizione del suolo, risulta particolarmente adatta ad ospitare un impianto di discarica. Ulteriori valutazioni sono state fatte anche sulla direzione dei venti ed è stato tenuto conto della distanza dal centro abitato di Gallo di Petriano, lontano oltre un chilometro. Si tratta di un’area vicina alla zona industriale di Ponte Armellina, che coincide per larga parte con una zona compromessa...