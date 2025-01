Petrolio, grandi movimenti. Il gruppo Acema ha ceduto tutte le quote a ‘Cristella’

Dopo il passaggio del deposito abruzzese della Fox Petroli della famiglia Berloni al gigante Q8, un’altra grande azienda cittadina che opera del settore del petrolio passa di mano perché l’Acema spa, che fa riferimento e Lorenzo Ponselè, ha cambiato proprietà. L’Acema è stata ceduta per il 100% delle quote al gruppo Cristella. L’accordo è stato già raggiunto e adesso si deve solo perfezionare il contratto.

L’Acema è stata fondata alla fine della guerra, è considerata una delle aziende leader del settore e ha chiuso il 2023 con 158 milioni di fatturato. Distribuisce oltre 105 milioni di litri di carburante e conta oltre tremila clienti, ha 32 dipendenti e ha una rete di distributori che oltre alle Marche, coprono Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Il gruppo Cristella che ha rilevato tutto le quote di Acema e opera nello stesso segmento di mercato ha chiuso il 2023 con 220 milioni di fatturato.

"Questa è una tappa importante per Acema – ha detto l’ad Lorenzo Ponselè – che ci permette di guardare al futuro con ottimismo. Grazie a questa operazione avrà l’opportunità di svilupparsi ulteriormente. Tutti i soci – ha continuato Ponselè – in modo unanime hanno ritenuto che questa fosse una scelta giusta per garantire una solida crescita a lungo termine, unendo le forze di Acema con un gruppo che condivide la nostra passione per l’eccellenza e la sostenibilità e che mette al centro le persone".

Dal fronte opposto Gaetano Cristella ha aggiunto: "Siamo entusiasti di poter lavorare con una squadra che condivide la nostra stessa visione per costruire assieme un futuro migliore".

Il valore dell’operazione non è stato reso noto da nessuno dei due gruppi.