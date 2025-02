Petrucci chiede l’integrazione tra Ast 1, Irccs e Torrette

Il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci ha inviato una lettera ai colleghi della provincia con alcune proposte da analizzare alla Conferenza dei sindaci sulla Sanità, non appena verrà indetta. Punto centrale è l’integrazione della Ast 1 con l’Irccs – Inrca (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) e l’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche, ovvero l’ospedale di Torrette, entrambe ad Ancona. Dopo una premessa sulla defunta Marche Nord, "chiusa in un “cerchio magico“ – dice Petrucci – che ha portato alla fuga di ottimi professionisti" e "che ha mancato tutti gli obiettivi", chiede che, attraverso l’Irccs, si migliori l’assistenza rivolta alla rete geriatrica e post acuzie, coinvolgendo anche le strutture residenziali. Per quanto riguarda l’azienda ospedaliera universitaria, l’avvio di un percorso di procreazione medicalmente assistita con il Salesi di Ancona; una rete con la cardiologia di Torrette, Urbino e Fano per ll’aritmologia cardiologica; un percorso condiviso tra l’Emodinamica di Torrette e Pesaro, le cardiologie e la cardiochirurgia di Torrette.