Petrucci già al lavoro: "Infermiere e ospedale per servire la comunità"

E’ già al lavoro il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci, anche se a dire la verità non ha mai smesso. Questo infatti è il suo secondo mandato, per cui si era presentato alle elezioni come candidato sindaco con la civica "Ancora più avanti", unica ad essersi proposta. "Quelli post-elezioni sono giorni frenetici – dice Petrucci – tra incarichi e nomine da assegnare. A breve mi incontrerò con il gruppo dei miei consiglieri per la nomina degli assessori, che saranno due. Lunedì ci confronteremo in Giunta, visto che tutta la mia squadra presenta figure qualificate, alle quali sarà consegnato un incarico preciso. La mia idea, per tutto il mandato, sarà quella di avere degli assessori a rotazione". Cioè: gli assessori sono solo due, ma lui darà deleghe a a turno a diversi consiglieri, nei 5 anni. Sul risultato elettorale sottolinea: "Nel nostro Comune sono andati a votare 1200 cittadini – dice – affluenza ben al di sopra della media nazionale, tanto che si tratta dello stesso numero di persone che andò a votare nel 2019. In quel caso però le liste che si erano presentate erano tre ed io vinsi con più di 600 voti e con il 52%. Quest’anno, con la lista unica, abbiamo avuto lo stesso numero di votanti. Un risultato che ci riempie d’orgoglio. Un ruolo determinante lo ha fatto il lavoro svolto nel 2015 e nel 2016 per mantenere indipendente il Comune di Mombaroccio e le risorse che siamo riusciti a portare a casa per la nostra comunità. La risposta alle urne è stata quindi molto significativa e per questo ci tengo a ringraziare chi si è messo a disposizione".

Prossimi passi: "Uno dei principali obiettivi – dice il sindaco - sarà tenere monitorata la realizzazione dell’ospedale di comunità di Mombaroccio, per cui è partito il cantiere poco tempo fa, così l’organizzazione del servizio dell’infermiere di comunità che potrà essere una figura di supporto non solo ai medici di condotta ma anche per ridurre gli ingressi nei pronto soccorso. A tutto questo si aggiunge la cantierizzazione della nuova palestra e della scuola dell’infanzia, e la riqualificazione dei marciapiedi".

I dieci consiglieri comunali eletti di Mombaroccio sono: Maria Michelina Marsili (125 preferenze), Thomas Vagnini (96), Marco Spinaci (61), Ilaria Renzoni (28), Paola Grigioni (27), Andrea Levantini (15), Alessandra Gentili (6), Iana Tureac (5), Franca Rossi (4) e Giustino Forlani (4). ali.mu.