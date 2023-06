Petrucci: "Il piano sanitario sembra buono"

Il Consiglio comunale di Mombaroccio ha adottato le "prime" osservazioni al Piano Socio Sanitario Regionale 20232025. "Il Comune di Mombaroccio - in mancanza di sedi istituzionali in cui confrontare le proprie tesi con quelle degli altri Comuni - raccoglierà le osservazioni sul Piano da qualsiasi parte provengano e in qualunque forma formulate, per confrontarle con le proprie e addivenire ad una sintesi definitiva in Consiglio". Il sindaco Emanuele Petrucci (foto) sottolinea: "Quanto riportato dai quotidiani locali – ovvero che non sarebbero stati tenuti adeguatamente presenti i Comuni di Pesaro e Fano per quanto concerne le sedi di Ospedali della Salute e Case della Salute – ci pare una visione gravemente contradditoria con l’esigenza di riequilibrio territoriale costaentroterra". E ancora: "Se le nostre prime osservazioni al Piano non sarebbero state formulate in termini sufficientemente chiari, si puntualizza circa la previsione di nuovi Pronto Soccorso a Pergola, oltre che ad Amandola e Cingoli, che il Comune di Mombaroccio non ha disapprovato la decisione della Regione Marche di istituire tali Pronto Soccorso. Tutt’altro". Infine da Mombaroccio si parla del Fascicolo Sanitario Elettronico: "Urgente la necessità di colmare un ritardo calcolato di almeno tre anni rispetto alla limitrofa Regione Emilia Romagna; ma, purtroppo, il ritardo è ancor più ampio. Sono certo che i nuovi Direttori Generali sapranno ben lavorare per colmare questo gap"! Resta infine la farmacia dei servizi. "E’ stata avviata una prima sperimentazione – dice il sindaco Emanuele Petrucci – dei nuovi servizi nella farmacia di comunità. E’ un primato della Regione Marche e coincide con quanto auspicato caldamente dalle nostre popolazioni. Poiché in questa prima fase di sperimentazione non comprende la provincia di Pesaro e Urbino, ne auspichiamo l’estensione anche alla nostra Provincia".