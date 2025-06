Petrucci: "Sulla sanità abbiamo ereditato il peggio dal Pd"

Anche Emanuele Petrucci, coordinatore provinciale di Base Popolare, replica a Matteo Ricci dopo la sua visita all’ospedale Lanciarini di Sassocorvaro: "Ricci ha preoccupanti vuoti di memoria politica, provvedo volentieri ad aiutarlo a ricordare la storia degli ultimi anni dell’Ospedale di Sassocorvaro. Per l’Ospedale di Sassocorvaro, va ricordata una vicenda iniziata nel 2003 con l’assessore regionale alla Sanità Luciano Melappioni, proseguita con l’assessore Almerino Mezzolani e conclusa nel 2015 con l’assessore-presidente Luca Ceriscioli. Precisamente si tratta di una sperimentazione gestionale, ai sensi del decreto legislativo N. 502/1991, Art. 9 bis, la cui durata era prevista per legge fino al 2006. E’ successo, invece, che il nuovo modello gestionale, con una procedura che potremmo definire “opaca“ è durata 12 anni e mezzo, cioè fino al 2015. E dopo? Dopo, cioè a partire dal 2015, è arrivato Luca Ceriscioli che deve aver sentito puzza di bruciato per cui ha costituito, in fretta e furia, una Commissione di tre esperti che hanno detto che andava tutto bene, che gli obiettivi iniziali del progetto sperimentale erano stati raggiunti ma che era “imprescindibile“ una rapida cesura formale, passando al regime ordinario delle attività, non più al modello organizzativo “sperimentale“ denominato Montefeltro Salute. In parole semplici, dopo 17 anni e mezzo ininterrotti, con assessori regionali alla Sanità Pd si è lasciata la patata bollente a Saltamartini e Acquaroli. Ricci, con coraggio, si lamenta omettendo di dire che quando i medici c’erano, non è stata data all’ospedale di Sassocorvaro una strutturazione ordinaria, pubblica, stabile, che ponesse fine ad una precarietà oggi certamente difficile da risolvere. Ai cittadini di Sassocorvaro e del Montefeltro non resta, pertanto, che dare fiducia ad Acquaroli per superare la brutta eredità lasciata dal PD".

Andrea Angelini