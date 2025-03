Pia Perricci:: "Quelle strane parentele"

"Casa Baratoff e strane parentele". E’ il titolo di una nota che è stata diffusa ieri dall’avvocato Pia Perricci (EvolviAmo Pesaro). "Quello che più ci preoccupa – scrive l’ex candidata al,la poltrona di sindaco - è che il presidente dell’associazione, tale Lanna Stefano Pasquale, nel 2022, è stato condannato (in primo grado ndr.) dal Tribunale di Rimini, per bancarotta fraudolenta, minaccia e resistenza pubblico ufficiale a 3 anni ed 8 mesi (insieme a Salvatore Luca Lanna che, nell’atto costitutivo della Laudato Si’ del 13 giugno 2019 scaricabile dal Runts, registro unico del terzo settore, figura come segretario ndr)".

"Il Comune di Pesaro in persona del sindaco Biancani – continua Pia Perricci -, ha immediatamente affermato che non avrebbe chiuso la struttura ma che avrebbe inoltrato una diffida per far interrompere immediatamente qualsivoglia attività alberghiera, aggiungendo peraltro di non sapere nulla di tutta la vicenda, anche se è doveroso evidenziare che in data 9 novembre 2024, il sindaco Biancani, si era recato a far visita, proprio in quella struttura".